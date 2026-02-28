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سمّاعات رأس للأطفال

SHK2000PK/00

أفضل رفيق للأطفال

سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل.

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حجم مناسب للأطفال، مستوى الصوت الأقصى محدد

أفضل رفيق للأطفال

  • مشغلات حجم 30 مم/جزء خلفي مغلق

  • مثبتة على الأذن

  • زهري وأرجواني

  • تحديد مستوى الصوت على < 85 ديسبيل

عصبة رأس مريحة وقابلة للضبط وتتوسّع مع نمو الطفل

عصبة رأس مريحة وقابلة للضبط وتتوسّع مع نمو الطفل

يمكن ضبط عصبة الرأس المريحة والبسطة بالكامل لتلائم رأس أي طفل بشكل مريح وتتّسع تدريجيًا مع نموّه.

تقدّم مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا ومتوازنًا

تقدّم مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا ومتوازنًا

يُعدّ النيوديميوم من أفضل المواد لتوليد حقل مغناطيسي قوي بهدف زيادة الحساسية في ملف صوتي، وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقية ومتوازنة.

تضمن بطانات الأذن الناعمة ملاءمة مريحة وآمنة

تضمن بطانات الأذن الناعمة ملاءمة مريحة وآمنة

إن أغطية الأذن مبطّنة بالكامل بالإسفنج الناعم للحصول على أعلى مستوى من الراحة والأمان.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.