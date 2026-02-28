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سمّاعات رأس للأطفال

SHK2000BL/00

أفضل رفيق للأطفال

سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل.

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حجم مناسب للأطفال، مستوى الصوت الأقصى محدد

أفضل رفيق للأطفال

  • برامج تشغيل 32 مم/نظام جزء خلفي مغلق

  • مثبتة على الأذن

  • أزرق وأخضر

  • تحديد مستوى الصوت على < 85 ديسبيل

عصبة رأس بوزن خفيف جدًا لمستوى مذهل من الراحة والملاءمة

عصبة رأس بوزن خفيف جدًا لمستوى مذهل من الراحة والملاءمة

تتميّز عصبة الرأس الرفيعة بالراحة التامة التي تقدّمها وبوزنها الخفيف جدًا ليكون ارتداؤها مريح لساعات طويلة. وقد ينسى الأطفال حتى أنّهم يرتدونها.

عصبة رأس مريحة وقابلة للضبط وتتوسّع مع نمو الطفل

عصبة رأس مريحة وقابلة للضبط وتتوسّع مع نمو الطفل

يمكن ضبط عصبة الرأس المريحة والبسطة بالكامل لتلائم رأس أي طفل بشكل مريح وتتّسع تدريجيًا مع نموّه.

تصميم متين وخال من البراغي للّهو بشكل ممتع

تصميم متين وخال من البراغي للّهو بشكل ممتع

يسمح التصميم المتين والخالي من البراغي بفك أجزاء سماعات الرأس وإعادتها إلى مكانها بسهولة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.