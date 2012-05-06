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SHE3595WT/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    SHE3595WT/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

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      كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي

      طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.

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      كبل مطاطي لتعزيز المتانة

      لتمديد فترة عمل المنتج، تم وضع مطاط ناعم بين سمّاعات الرأس والكبل لحماية توصيل الكبل من التلف الناتج من الطي المتكرر.

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