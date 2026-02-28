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سماعة الرأس اللاسلكية الرقمية

SHD9000/10

جودة صوت الأقراص المضغوطة حقيقية مع لاسلكية رقمية

تضمن لك سماعات الرأس مع صوت Kleer غير المضغوط إرسال صوت كامل وتشابه بنسبة 100% مع التسجيل الأصلي. وبفضل نطاق إرسال يغطي 100 متر وسماعة مريحة قابلة للتعديل التلقائي، توفر لك هذه السماعات تجربة من دون عناء للتمتع بالموسيقى في المنزل.

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صوت Kleer غير مضغوط

جودة صوت الأقراص المضغوطة حقيقية مع لاسلكية رقمية

  • مثبتة فوق الأذن

  • أسود

تقنية Kleer اللاسلكية

توفّر تقنية Kleer اللاسلكية صوتاً غير مضغوط لضمان استمتاعك بالموسيقى الأصلية الحقيقية.

يضمن الإرسال الرقمي استقبالاً قوياً

يمنع الاستقبال الرقمي 2.4 جيغاهرتز ضغط وفقدان البيانات بين جهاز الإرسال وسمّاعات الرأس. يتم تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية في نهاية عملية الإرسال. والنتيجة النهائية: صوت ذو جودة ممتازة مع سمعيّات سلسة وحد أدنى من البيانات المفقودة.

نطاق إرسال ممتد على طول 100 متر

أصبح نطاق الإرسال الآن بطول 100 متر، لذا تستطيع الاستمتاع بتجربة موسيقى حقيقية في المنزل خالية من الإزعاج.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.