جودة صوت الأقراص المضغوطة حقيقية مع لاسلكية رقمية

تضمن لك سماعات الرأس مع صوت Kleer غير المضغوط إرسال صوت كامل وتشابه بنسبة 100% مع التسجيل الأصلي. وبفضل نطاق إرسال يغطي 100 متر وسماعة مريحة قابلة للتعديل التلقائي، توفر لك هذه السماعات تجربة من دون عناء للتمتع بالموسيقى في المنزل.