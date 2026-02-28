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تم إيقافه
SHD9000/10
جودة صوت الأقراص المضغوطة حقيقية مع لاسلكية رقمية
تضمن لك سماعات الرأس مع صوت Kleer غير المضغوط إرسال صوت كامل وتشابه بنسبة 100% مع التسجيل الأصلي. وبفضل نطاق إرسال يغطي 100 متر وسماعة مريحة قابلة للتعديل التلقائي، توفر لك هذه السماعات تجربة من دون عناء للتمتع بالموسيقى في المنزل.
مثبتة فوق الأذن
أسود
توفّر تقنية Kleer اللاسلكية صوتاً غير مضغوط لضمان استمتاعك بالموسيقى الأصلية الحقيقية.
يمنع الاستقبال الرقمي 2.4 جيغاهرتز ضغط وفقدان البيانات بين جهاز الإرسال وسمّاعات الرأس. يتم تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية في نهاية عملية الإرسال. والنتيجة النهائية: صوت ذو جودة ممتازة مع سمعيّات سلسة وحد أدنى من البيانات المفقودة.
أصبح نطاق الإرسال الآن بطول 100 متر، لذا تستطيع الاستمتاع بتجربة موسيقى حقيقية في المنزل خالية من الإزعاج.
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