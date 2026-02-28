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SHD8900/10
موسيقى غنية لاسلكية
بفضل الإرسال الرقمي الواضح والاستقبال المثالي وجودة صوت قرص مضغوط عالية، يمكنك الحصول على صوت غني بشكل مذهل ومتناغم في الوقت نفسه. ويتطابق أداء الصوت مع الراحة القصوى بفضل عصبة الرأس الداخلية القابلة للضبط الذاتي وسماعات الأذن الناعمة.
تنتج السمّاعات التي تم ضبط الصوت فيها صوتاً نقياً متوازناً بوضوح ودقة رائعة في كل من النغمات العالية ومستويات الجهير العميقة.
تؤمّن محطة الإرساء المناسبة تخزيناً تم تصميمه خصيصاً لجهاز الإرسال الخاص بك عندما لا يكون قيد الاستعمال، وفي بعض الطرازات تهتم حتى بشحن البطارية.
يمنع الاستقبال الرقمي 2.4 جيغاهرتز ضغط وفقدان البيانات بين جهاز الإرسال وسمّاعات الرأس. يتم تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية في نهاية عملية الإرسال. والنتيجة النهائية: صوت ذو جودة ممتازة مع سمعيّات سلسة وحد أدنى من البيانات المفقودة.
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