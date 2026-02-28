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SHC8585/00
تمتّع بالملاءمة الأكثر راحة واختبر أفضل أداء جهير بفضل سماعات الأذن القابلة للضبط بثلاث طرق والتي تناسب أذنيك بشكل طبيعي.
تم تصنيع برنامج تشغيل السمّاعات بمقاس 40 ملم من مادة المايلار المركبة للحصول على درجة عالية من الحساسية والقوة بحيث تضمن إنتاج صوت خالٍ من التشويش.
مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.
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