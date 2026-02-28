ينتج برنامج تشغيل السمّاعات بمقاس 40 ملم صوتًا خاليًا من التشويش

تم تصنيع برنامج تشغيل السمّاعات بمقاس 40 ملم من مادة المايلار المركبة للحصول على درجة عالية من الحساسية والقوة بحيث تضمن إنتاج صوت خالٍ من التشويش.