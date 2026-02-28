إرسال FM لاسلكي لحرية مطلقة في التنقل

مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.