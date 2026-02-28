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SHC8545/00
مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.
تمتّع بالملاءمة الأكثر راحة واختبر أفضل أداء جهير بفضل سماعات الأذن القابلة للضبط بثلاث طرق والتي تناسب أذنيك بشكل طبيعي.
لا تقوم سمّاعات الأذن ذات الحجم القياسي الخاصة بسمّاعات الرأس من Philips بتغطية الأذن بكاملها من أجل جودة صوت فضلى فحسب، بل تؤمن أداءً أعلى وأكبر للمشغّل.
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