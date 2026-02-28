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SHC8525/00

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ينتج برنامج تشغيل السمّاعات بمقاس 40 ملم صوتًا خاليًا من التشويش

ينتج برنامج تشغيل السمّاعات بمقاس 40 ملم صوتًا خاليًا من التشويش

تم تصنيع برنامج تشغيل السمّاعات بمقاس 40 ملم من مادة المايلار المركبة للحصول على درجة عالية من الحساسية والقوة بحيث تضمن إنتاج صوت خالٍ من التشويش.

ضبط بثلاث طرق لملاءمة وأداء جهير أفضل

تمتّع بالملاءمة الأكثر راحة واختبر أفضل أداء جهير بفضل سماعات الأذن القابلة للضبط بثلاث طرق والتي تناسب أذنيك بشكل طبيعي.

إرسال FM لاسلكي لحرية مطلقة في التنقل

مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.

المواصفات التقنية

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