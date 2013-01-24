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أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة
في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 9000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة
في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 9000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات
أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة
في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 9000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة
في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 9000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات
تتوافق رؤوس SH90 البديلة مع آلة الحلاقة series 9000 (S9xxx) و8000 (S8xxx) وآلات الحلاقة SW9700 وSW5700 من إصدار Star Wars.
تعمد شفرات الدقة V-Track الحائزة على براءة اختراع إلى وضع كل شعرة في زاوية القص المثالية بلطف، حتى الشعيرات المسطحة وبطول مختلف. تسمح لك هذه التقنية بقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقل، للاستمتاع ببشرة بحالة ممتازة.
تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. إذ ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح دون مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.
تتميّز آلات الحلاقة من Philips بتذكير مضمن على شكل رمز وحدة حلاقة. سيضيء هذا الرمز للإشارة إلى موعد استبدال رؤوس الحلاقة.
1. اسحب حامل رأس الحلاقة. 2. استبدل رؤوس الحلاقة برؤوس جديدة. 3. أعِد تثبيت حامل رأس الحلاقة. 4. لإعادة تعيين آلة الحلاقة، اضغط باستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لأكثر من 5 ثوانٍ.
بعد استبدال رؤوس الحلاقة، يمكنك إعادة تعيين تذكير الاستبدال عبر الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لأكثر من 7 ثوانٍ وإلا، سيتوقف مشغّل الاستبدال تلقائيًا بعد 9 عمليات حلاقة متتالية.
للاستمتاع بأداء كامل 100% من جديد، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتَين.
رؤوس حلاقة
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