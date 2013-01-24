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Philips AVENT

مرطب للجو بالموجات فوق الصوتية

SCH580/20
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • لتأمين مناخ صحّي لطفلك لتأمين مناخ صحّي لطفلك لتأمين مناخ صحّي لطفلك
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    Philips AVENT مرطب للجو بالموجات فوق الصوتية

    SCH580/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    لتأمين مناخ صحّي لطفلك

    يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي يقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.

    Philips AVENT مرطب للجو بالموجات فوق الصوتية

    لتأمين مناخ صحّي لطفلك

    يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي يقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.

    لتأمين مناخ صحّي لطفلك

    يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي يقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.

    Philips AVENT مرطب للجو بالموجات فوق الصوتية

    لتأمين مناخ صحّي لطفلك

    يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي يقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.

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      يساعد على الحفاظ على مستوى رطوبة مريح

      تمنع حساسية الغشاء المخاطي

      بتوليد مستوى رطوبة مريح، يساعد جهاز ترطيب الجو الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية على حماية طفلك من آلام الحنجرة وحساسية الغشاء المخاطي. الأمر الذي له تأثير إيجابي على تعزيز مقاومته لشتى الالتهابات.

      يساعد على الحفاظ على بشرة ناعمة لطفلك

      سوف يساعد إضافة رطوبة إلى الهواء على إبقاء بشرة طفلك الرقيقة صحية وناعمة.

      مراقبة الرطوبة والحرارة المثاليتين

      سماعة أداة قياس الرطوبة وميزان الحرارة مضمّنة للسماح لك بالمراقبة والمحافظة على مستويات رطوبة وحرارة مثالية في غرفة طفلك. (الحرارة المثالية بين 16 و20 درجةً مئويةً مع درجة رطوبة تتراوح بين 40 و60%).

      ترطيب للجو قابل للضبط

      قم بضبط مستوى الترطيب المطلوب ليتلاءم والشروط اليومية واحتياجات طفلك.

      لا تكثيف بفضل نظام التبخير فوق الصوتي

      نظام طبيعي وآمن ملائم لمنزلك - لا يسبب الجو البارد والرطب الناشئ من الموجات فوق الصوتية التكثيف أو يؤدي إلى ارتفاع في حرارة الغرفة.

      ترطيب وبرودة للجو، متسّم بالأمان

      نظام طبيعي وآمن ملائم لمنزلك - لا يسبب الجو البارد والرطب الناشئ من الموجات فوق الصوتية التكثيف أو يؤدي إلى ارتفاع في حرارة الغرفة، فهو آمن بالكامل لطفلك.

      يمكن لطفلك أن ينام بهناء بفضل التشغيل الهادئ

      يمكن لطفلك أن ينام بهناء بفضل التشغيل الهادئ للجهاز المرطب للجوّ.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التّقنيّة

        مستوى الضجيج
        < 35  ديسيبل
        نطاق قياس الحرارة
        -10-40  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة النسبية
        20% إلى 80%  الرطوبة النسبية
        تقنية التبخير
        فوق صوتي
        إخراج التبخير
        250  ملل/س
        حجم خزان الماء
        2  ل

      • محرك

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد بقوة 220 - 240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        استهلاك الطاقة
        35  واط

      • الوزن والمقاييس

        أبعاد المنتج (ع x ع x ط)
        Ø 240 x 330  ملم
        وزن المنتج
        3.3  كغم

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