لتأمين مناخ صحّي لطفلك

يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي يقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.