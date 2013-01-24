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ناعم ودقيق
يمزج بين فوائد ميزان الحرارة الرقمي وميزان الحرارة بالفم.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعم ودقيق
يمزج بين فوائد ميزان الحرارة الرقمي وميزان الحرارة بالفم.
ناعم ودقيق
يمزج بين فوائد ميزان الحرارة الرقمي وميزان الحرارة بالفم.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعم ودقيق
يمزج بين فوائد ميزان الحرارة الرقمي وميزان الحرارة بالفم.
تساعد طفلك على التكيّف مع الشكل
يقيس بشكلٍ دقيق ومريح حرارة جسم طفلك تحت اللسان أو الإبط أو من باب البدن.
تحوّل سهل من لهّاية إلى ميزان حرارة.
بلد المنشأ
محرك
الأكسسوارات
الراحة
المواصفات التّقنيّة