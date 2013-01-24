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Philips AVENT

مجموعة ميزان الحرارة الرقمي

SCH540/00
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • ناعم ودقيق ناعم ودقيق ناعم ودقيق
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    Philips AVENT مجموعة ميزان الحرارة الرقمي

    SCH540/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    ناعم ودقيق

    يمزج بين فوائد ميزان الحرارة الرقمي وميزان الحرارة بالفم.

    Philips AVENT مجموعة ميزان الحرارة الرقمي

    ناعم ودقيق

    يمزج بين فوائد ميزان الحرارة الرقمي وميزان الحرارة بالفم.

    ناعم ودقيق

    يمزج بين فوائد ميزان الحرارة الرقمي وميزان الحرارة بالفم.

    Philips AVENT مجموعة ميزان الحرارة الرقمي

    ناعم ودقيق

    يمزج بين فوائد ميزان الحرارة الرقمي وميزان الحرارة بالفم.

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      ناعم ودقيق

      مؤشر انخفاض مستوى البطارية

      مؤشر انخفاض مستوى البطارية

      يتضمن AVENT Freeflow Pacifier

      تساعد طفلك على التكيّف مع الشكل

      اختيار من بين طرق القياس بشكل يتناسب واحتياجات طفلك

      يقيس بشكلٍ دقيق ومريح حرارة جسم طفلك تحت اللسان أو الإبط أو من باب البدن.

      ميزان حرارة مصمّم على شكل لهّاية

      تحوّل سهل من لهّاية إلى ميزان حرارة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صنع في الصين
        • ميزان الحرارة
        • نعم
        صُنع في إنكلترا
        • لهّايات
        • نعم

      • محرك

        نوع البطارية
        LR41
        عدد البطاريات
        واحدة لكل ميزان حرارة
        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        >100  ساعة (ساعات)

      • الأكسسوارات

        دليل المستخدم
        نعم

      • الراحة

        تناسب الأطفال حديثي الولادة
        نعم
        رأس مرن
        نعم
        شاشة عرض قياس واضحة
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        مؤشر حالة البطارية
        نعم

      • المواصفات التّقنيّة

        نطاق حرارة التشغيل
        32-42.9  درجة مئوية
        الدقّة
        35-42 +/- 0.1  درجة مئوية
        مدة القياس
        • 10 ثوانٍ ±3 ثوانٍ في الماء (الحمام)
        • 25 ثانية ±10 ثوانٍ في الفم وعبر باب البدن
        • 60 ثانية ±10 ثوانٍ تحت الإبط

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