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Philips Avent

ميزان حرارة رقمي

SCH480/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك
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    Philips Avent ميزان حرارة رقمي

    SCH480/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك

    يشكّل ميزان الحرارة الرقمي من Philips Avent رفيقك المثالي في الغرفة وعندما يحين وقت الاستحمام. فهو يساعدك على مراقبة درجة حرارة المياه أو في الغرفة بسهولة تامة بينما يتفقّد طفلك الصغير بتلاته المرحة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent ميزان حرارة رقمي

    فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك

    يشكّل ميزان الحرارة الرقمي من Philips Avent رفيقك المثالي في الغرفة وعندما يحين وقت الاستحمام. فهو يساعدك على مراقبة درجة حرارة المياه أو في الغرفة بسهولة تامة بينما يتفقّد طفلك الصغير بتلاته المرحة. إكتشف كلّ المميزات

    فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك

    يشكّل ميزان الحرارة الرقمي من Philips Avent رفيقك المثالي في الغرفة وعندما يحين وقت الاستحمام. فهو يساعدك على مراقبة درجة حرارة المياه أو في الغرفة بسهولة تامة بينما يتفقّد طفلك الصغير بتلاته المرحة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent ميزان حرارة رقمي

    فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك

    يشكّل ميزان الحرارة الرقمي من Philips Avent رفيقك المثالي في الغرفة وعندما يحين وقت الاستحمام. فهو يساعدك على مراقبة درجة حرارة المياه أو في الغرفة بسهولة تامة بينما يتفقّد طفلك الصغير بتلاته المرحة. إكتشف كلّ المميزات

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      فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك

      لحظات سعيدة منذ الاستحمام وحتى الخلود إلى النوم

      • تصميم فريد ومرح
      • يمكن للطفل أن يلهو به بأمان
      • مقاوم للمياه وقابل للطفو
      • قياس درجة الحرارة في الحمام وغرفة النوم
      استحمام مريح بدرجة حرارة آمنة

      استحمام مريح بدرجة حرارة آمنة

      كوني على ثقة تامة براحة طفلك أثناء وقت استحمامه. استخدمي ميزان الحرارة لتتأكدي من أن درجة حرارة المياه تتراوح دائمًا ما بين 36,5 درجات مئوية و38 درجة مئوية. يجب أن تبقى الحرارة أقل من 39 درجة مئوية حفاظًا على سلامة طفلك.

      شاشة رقمية أفقية

      شاشة رقمية أفقية

      نعلم أنك تحملين على عاتقك مسؤوليات شتّى، لذا صممنا الشاشة الرقمية الدقيقة لإمكانية تثبيتها في وضعية أفقية ولإمكانية قراءة المعلومات بشكل واضح وسهل، حتى عند إلقاء نظرة خاطفة.

      تبدأ ليلة النوم الهنيئة بدرجة حرارة مثالية في الغرفة

      ساعدي طفلك في الاستمتاع بنوم هنيء ومريح من خلال الحفاظ على حرارة غرفته على 18 درجة مئوية تقريبًا، فلا تكون شديدة البرودة ولا حارة جدًا، بل مثالية!

      تصميم لمسي مع معايير سلامة عالية

      يجب أن يكون ميزان الحرارة المخصص للحمام وغرفة النوم ممتعًا لطفلك بقدر ما هو مطمئن لك. لذا حرصنا على أن يتوافق مع كل معايير السلامة التي تتوقعين الحصول عليها، بغض النظر عن عمر طفلك.

      تصميم لمسي آمن وممتع

      يتميّز ميزان الحرارة المخصص للحمام وغرفة النوم بأنه مقاوم للمياه بالكامل وقابل للطفو، ليكون بالتالي رفيقًا عمليًا عندما يحين وقت الاستحمام. بهذه الطريقة، يمكنك مشاركة المزيد من اللحظات السعيدة مع طفلك.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        متوافق مع معايير
        EN 71
        نطاق حرارة التشغيل
        10-45  درجة مئوية

      • مراحل النمو

        المراحل
        0‏-12 شهرًا

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          • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011