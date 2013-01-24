شرب بدون تسرّب

يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه لا يحتوي على مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. سيتمكّن طفلك من الشرب بسهولة بفضل المقابض والفتحة المقاومة للعض. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات