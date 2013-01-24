شرب بدون تسرّب

يتميّز كوب الشرب الجديد Avent من Philips والخالي من مادة BPA بصمام رهن الحصول على براءة اختراع يضمن عدم التسرب. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المقابض الطرية والمانعة للانزلاق إمساك الكوب بسهولة بين يدَي طفلك الصغير ويتميّز القمع الصلب بأنه مقاوم للعض. إنه سهل الاستخدام من قبل طفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات