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Philips Avent

رضّاعة Natural للأطفال

SCF695/17
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة
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    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF695/17
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

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      الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

      • رضّاعة
      • 9 أونصة/260 ملليلتر
      • حلمة تدفق بطيء
      • شهر واحد أو أكثر
      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

      شكل صحي لراحة قصوى

      شكل صحي لراحة قصوى

      بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى حين يمسكها الطفل بيديه الصغيرتين جداً.

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      تتطابق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات من نوع Natural فقط مع حلمات الرضاعة من نوع Natural.

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

      تتوفر بأحجام مختلفة

      تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Natural بـ 4 أحجام: أونصتان/60 مل و4 أونصات/125 مل و9 أونصات/260 مل و11 أونصة/330 مل. تتوفر كل الرضّاعات في حزم فردية ومتعددة.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        الرضّاعة
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        رضّاعة للأطفال
        1  قطعة

      • الرضّاعة

        المواد
        خالية من مادة BPA*

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض
        اللون
        أزرق

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • سهلة الحمل
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف

      • مراحل النمو

        المراحل
        0‏-12 شهرًا

      • الوظائف

        رضاعة
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        حلمة
        • بتلات مريحة وفريدة
        • حلمة فائقة الطراوة والمرونة
        7صمام مضاد للمغص
        نظام متقدم مضاد للمغص

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            • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011