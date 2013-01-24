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Philips Avent

رضّاعة Natural للأطفال

SCF690/27
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF690/27
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

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      سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      • رضّاعتان
      • 4 أونصات/125 مل
      • حلمة تدفق لحديثي الولادة
      • من تاريخ الولادة وما فوق
      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

      شكل صحي لراحة قصوى

      شكل صحي لراحة قصوى

      بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى حين يمسكها الطفل بيديه الصغيرتين جداً.

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

      تثق بنا الأمهات منذ 1984

      تعمل شركة Philips Avent منذ عام 1984 على تصميم منتجات مستوحاة من الطبيعة وتصنيعها، وقد تم العمل على تطوير هذه المنتجات أيضًا من خلال إجراء أبحاث مكثّفة وتجارب سريرية.

      تتوافق مع مجموعة Philips Avent

      تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Natural مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.

      تتوفر بأحجام مختلفة

      تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Natural بـ 4 أحجام: أونصتان/60 مل و4 أونصات/125 مل و9 أونصات/260 مل و11 أونصة/330 مل. تتوفر كل الرضّاعات في حزم فردية ومتعددة.

      المواصفات التقنية

      • الرضّاعة

        السعة
        4 أونصات/125 مل
        المواد
        خالية من مادة BPA*

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض

      • مراحل النمو

        المراحل
        0‏-12 شهرًا

      • سهولة الاستعمال

        سهولة الاستعمال
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل
        • يمكن غسلها في غسالة الأطباق ووضعها في المايكرويف

      • الوظائف

        حلمة
        • بتلات مريحة وفريدة
        • نظام متقدم مضاد للمغص
        • حلمة طرية ومرنة جدًا
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        رضاعة
        الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية

      • المواد

        الرضّاعة
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        رضّاعة للأطفال
        2  قطعة

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            • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011