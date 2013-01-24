سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

تساعد الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات