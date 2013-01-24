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مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص
يساعد الصمام المضاد للمغص الهواء على الدخول إلى القنينة مخففًا بذلك المغص. يسهل الشكل الطبيعي للحلمة الناعمة خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي. والقنينة مصنوعة من البوليستر وهي مادة خالية من مادة بيسفينول A مع صبغة طبيعية بلون العسل إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص
يساعد الصمام المضاد للمغص الهواء على الدخول إلى القنينة مخففًا بذلك المغص. يسهل الشكل الطبيعي للحلمة الناعمة خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي. والقنينة مصنوعة من البوليستر وهي مادة خالية من مادة بيسفينول A مع صبغة طبيعية بلون العسل إكتشف كلّ المميزات
مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص
يساعد الصمام المضاد للمغص الهواء على الدخول إلى القنينة مخففًا بذلك المغص. يسهل الشكل الطبيعي للحلمة الناعمة خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي. والقنينة مصنوعة من البوليستر وهي مادة خالية من مادة بيسفينول A مع صبغة طبيعية بلون العسل إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص
يساعد الصمام المضاد للمغص الهواء على الدخول إلى القنينة مخففًا بذلك المغص. يسهل الشكل الطبيعي للحلمة الناعمة خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي. والقنينة مصنوعة من البوليستر وهي مادة خالية من مادة بيسفينول A مع صبغة طبيعية بلون العسل إكتشف كلّ المميزات
SCF145/06
SCF143/06
SCF135/06
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27
SCF631/27