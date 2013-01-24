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Philips AVENT

قنينة رضاعة طبيعية

SCF666
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص
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    Philips AVENT قنينة رضاعة طبيعية

    SCF666
    التصنيف الإجمالي / 5

    مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص

    يساعد الصمام المضاد للمغص الهواء على الدخول إلى القنينة مخففًا بذلك المغص. يسهل الشكل الطبيعي للحلمة الناعمة خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي. والقنينة مصنوعة من البوليستر وهي مادة خالية من مادة بيسفينول A مع صبغة طبيعية بلون العسل إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT قنينة رضاعة طبيعية

    مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص

    يساعد الصمام المضاد للمغص الهواء على الدخول إلى القنينة مخففًا بذلك المغص. يسهل الشكل الطبيعي للحلمة الناعمة خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي. والقنينة مصنوعة من البوليستر وهي مادة خالية من مادة بيسفينول A مع صبغة طبيعية بلون العسل إكتشف كلّ المميزات

    مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص

    يساعد الصمام المضاد للمغص الهواء على الدخول إلى القنينة مخففًا بذلك المغص. يسهل الشكل الطبيعي للحلمة الناعمة خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي. والقنينة مصنوعة من البوليستر وهي مادة خالية من مادة بيسفينول A مع صبغة طبيعية بلون العسل إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT قنينة رضاعة طبيعية

    مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص

    يساعد الصمام المضاد للمغص الهواء على الدخول إلى القنينة مخففًا بذلك المغص. يسهل الشكل الطبيعي للحلمة الناعمة خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي. والقنينة مصنوعة من البوليستر وهي مادة خالية من مادة بيسفينول A مع صبغة طبيعية بلون العسل إكتشف كلّ المميزات

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      مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص

      • 11 أونصة
      • حلمة تدفّق متغير

      يخفّف المغص

      أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. (www.philips.com/AVENT).

      هواء أقل في بطن الأطفال

      هواء أقل في بطن الأطفال

      خالية من مادة بيسفينول A

      خالية من مادة بيسفينول A

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        قنينة رضاعة طبيعية
        1  قطعة

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