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لرضاعة صحية ونشطة
تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT حلمة Airflex من AVENT الفريدة، التي تعزز الرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والقنينة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لرضاعة صحية ونشطة
تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT حلمة Airflex من AVENT الفريدة، التي تعزز الرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والقنينة. إكتشف كلّ المميزات
لرضاعة صحية ونشطة
تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT حلمة Airflex من AVENT الفريدة، التي تعزز الرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والقنينة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لرضاعة صحية ونشطة
تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT حلمة Airflex من AVENT الفريدة، التي تعزز الرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والقنينة. إكتشف كلّ المميزات
تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT صمام Airflex الذي يعمل مع حركة رضاعة الطفل الطبيعية.
أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. (www.philips.com/AVENT).