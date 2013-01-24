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Philips AVENT

قنينة رضاعة

SCF643/17
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • لرضاعة صحية ونشطة لرضاعة صحية ونشطة لرضاعة صحية ونشطة
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    Philips AVENT قنينة رضاعة

    SCF643/17
    التصنيف الإجمالي / 5

    لرضاعة صحية ونشطة

    تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT حلمة Airflex من AVENT الفريدة، التي تعزز الرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والقنينة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT قنينة رضاعة

    لرضاعة صحية ونشطة

    تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT حلمة Airflex من AVENT الفريدة، التي تعزز الرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والقنينة. إكتشف كلّ المميزات

    لرضاعة صحية ونشطة

    تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT حلمة Airflex من AVENT الفريدة، التي تعزز الرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والقنينة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT قنينة رضاعة

    لرضاعة صحية ونشطة

    تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT حلمة Airflex من AVENT الفريدة، التي تعزز الرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والقنينة. إكتشف كلّ المميزات

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      لرضاعة صحية ونشطة

      مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص

      • 260 ملل
      • حلمة تدفق بطيء
      صمام Airflex المضمّن

      صمام Airflex المضمّن

      تستخدم قنينة رضاعة Airflex من AVENT صمام Airflex الذي يعمل مع حركة رضاعة الطفل الطبيعية.

      مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص

      مُثبت علمياً أنها مخفّفة للمغص

      أثبتت الاختبارات العلمية أن الأطفال في عمر الأسبوعين، الذين تم إرضاعهم بقنينة AVENT عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إرضاعهم بقنينة تقليدية. (www.philips.com/AVENT).

      من السهل خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي

      من السهل خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملل/ 9 أونصات
        1  قطعة

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