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تخزين حليب الثدي بطريقة عملية
لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي ISIS. واستبدلي ببساطة أقراص الختم بحلمات Airflex للرضاعة. (حلمات Airflex غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخزين حليب الثدي بطريقة عملية
لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي ISIS. واستبدلي ببساطة أقراص الختم بحلمات Airflex للرضاعة. (حلمات Airflex غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات
تخزين حليب الثدي بطريقة عملية
لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي ISIS. واستبدلي ببساطة أقراص الختم بحلمات Airflex للرضاعة. (حلمات Airflex غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخزين حليب الثدي بطريقة عملية
لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي ISIS. واستبدلي ببساطة أقراص الختم بحلمات Airflex للرضاعة. (حلمات Airflex غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات
قومي بشفط حليب الثدي مباشرةً في حاوية تخزين باستخدام أي مضخة ثدي ISIS AVENT من Philips. أدخلي قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة. سخّني الحليب بواسطة قنينة AVENT iQ من Philips وجهاز تسخين طعام الأطفال. استبدلي ببساطة قرص الختم بحلمة AVENT للرضاعة - لا حاجة لنقل الحليب. الحلمة غير مضمنة.
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