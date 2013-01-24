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Philips AVENT

حاوية حليب الثدي

SCF640/04
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • تخزين حليب الثدي بطريقة عملية تخزين حليب الثدي بطريقة عملية تخزين حليب الثدي بطريقة عملية
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    Philips AVENT حاوية حليب الثدي

    SCF640/04
    التصنيف الإجمالي / 5

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي ISIS. واستبدلي ببساطة أقراص الختم بحلمات Airflex للرضاعة. (حلمات Airflex غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT حاوية حليب الثدي

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي ISIS. واستبدلي ببساطة أقراص الختم بحلمات Airflex للرضاعة. (حلمات Airflex غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي ISIS. واستبدلي ببساطة أقراص الختم بحلمات Airflex للرضاعة. (حلمات Airflex غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT حاوية حليب الثدي

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة، قومي بالشفط مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي ISIS. واستبدلي ببساطة أقراص الختم بحلمات Airflex للرضاعة. (حلمات Airflex غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل breast-milk-storage

      تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

      • 125ملل x‏4

      تعمل مع مجموعة AVENT من Philips

      قومي بشفط حليب الثدي مباشرةً في حاوية تخزين باستخدام أي مضخة ثدي ISIS‏ AVENT من Philips. أدخلي قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة. سخّني الحليب بواسطة قنينة AVENT iQ من Philips وجهاز تسخين طعام الأطفال. استبدلي ببساطة قرص الختم بحلمة AVENT للرضاعة - لا حاجة لنقل الحليب. الحلمة غير مضمنة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حلقة تثبّت بتدويرها
        4  قطعة
        قرص الختم
        4  قطعة
        حاوية حليب الثدي سعة 125 ملل/ 4 أونصات
        4  قطعة

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