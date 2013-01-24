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Philips AVENT

أكواب إعادة التعبئة

SCF615/10
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • نظام واحد - خيارات عدة نظام واحد - خيارات عدة نظام واحد - خيارات عدة
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    Philips AVENT أكواب إعادة التعبئة

    SCF615/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT أكواب إعادة التعبئة

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT أكواب إعادة التعبئة

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips. إكتشف كلّ المميزات

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      نظام واحد - خيارات عدة

      نظام التخزين

      • 180 ملل
      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين.

      تتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips

      استخدمي المهايئ للشفط والرضاعة في الكوب عينه.

      سهل التنظيم

      أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تعقّب التواريخ والمحتويات.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        كوب VIA معقم مسبقاً (180 ملل/ 6 أونصات)
        10  قطعة

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