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Philips AVENT

أغطية

SCF614/10
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • نظام واحد - خيارات عدة نظام واحد - خيارات عدة نظام واحد - خيارات عدة
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    Philips AVENT أغطية

    SCF614/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips.

    Philips AVENT أغطية

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips.

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips.

    Philips AVENT أغطية

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips.

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      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        غطاء VIA
        10  قطعة

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