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Philips AVENT

حاويات حليب الثدي

SCF612/10
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • نظام واحد - خيارات عدة نظام واحد - خيارات عدة نظام واحد - خيارات عدة
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    Philips AVENT حاويات حليب الثدي

    SCF612/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك. لا حاجة لنقل حليب الثدي.

    Philips AVENT حاويات حليب الثدي

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك. لا حاجة لنقل حليب الثدي.

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك. لا حاجة لنقل حليب الثدي.

    Philips AVENT حاويات حليب الثدي

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك. لا حاجة لنقل حليب الثدي.

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      نظام التخزين

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين.

      سهل التنظيم

      سهل التنظيم

      أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تعقّب التواريخ والمحتويات.

      مثالي عندما تكونين 'في الخارج'

      مثالي عندما تكونين 'في الخارج'

      تتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips

      استخدمي المهايئ للشفط والرضاعة في الكوب عينه.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        غطاء VIA
        10  قطعة
        محول VIA
        2  قطعة
        كوب VIA معقّم مسبقاً سعة 180 ملل/ 6 أونصات
        10  قطعة

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