الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Philips AVENT

نظام الرضاعة

SCF610/05
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • نظام واحد - خيارات عدة نظام واحد - خيارات عدة نظام واحد - خيارات عدة
    -{discount-value}

    Philips AVENT نظام الرضاعة

    SCF610/05
    التصنيف الإجمالي / 5

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك.

    Philips AVENT نظام الرضاعة

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك.

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك.

    Philips AVENT نظام الرضاعة

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل unmapped

      نظام واحد - خيارات عدة

      نظام التخزين

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين.

      سهل التنظيم

      سهل التنظيم

      أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تعقّب التواريخ والمحتويات.

      مثالي عندما تكونين 'في الخارج'

      مثالي عندما تكونين 'في الخارج'

      تتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips

      استخدمي المهايئ للشفط والرضاعة في الكوب عينه.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حلمة للرضاعة ناعمة جداً ذات تدفق بطيء
        1  قطعة
        غطاء VIA
        5  قطعة
        كوب VIA معقّم مسبقاً سعة 240 ملل/ 8 أونصات
        5  قطعة
        محول VIA
        1  قطعة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند