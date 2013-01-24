مصطلحات البحث
نظام واحد - خيارات عدة
VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظام واحد - خيارات عدة
VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك.
نظام واحد - خيارات عدة
VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظام واحد - خيارات عدة
VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك.
لتخزين ونقل آمنين.
أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تعقّب التواريخ والمحتويات.
استخدمي المهايئ للشفط والرضاعة في الكوب عينه.
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