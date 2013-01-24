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AVENT

قنينة الرضاعة السحرية Sportster

SCF609
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • مخصصة للأطفال النشطين مخصصة للأطفال النشطين مخصصة للأطفال النشطين
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    AVENT قنينة الرضاعة السحرية Sportster

    SCF609
    التصنيف الإجمالي / 5

    مخصصة للأطفال النشطين

    إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. إن قناني الرضاعة Sportster مزوّدة بغطاء مفصلي وملقط جانبي يمكن ربطهما بحزام أو عربة أطفال. إكتشف كلّ المميزات

    AVENT قنينة الرضاعة السحرية Sportster

    مخصصة للأطفال النشطين

    إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. إن قناني الرضاعة Sportster مزوّدة بغطاء مفصلي وملقط جانبي يمكن ربطهما بحزام أو عربة أطفال. إكتشف كلّ المميزات

    مخصصة للأطفال النشطين

    إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. إن قناني الرضاعة Sportster مزوّدة بغطاء مفصلي وملقط جانبي يمكن ربطهما بحزام أو عربة أطفال. إكتشف كلّ المميزات

    AVENT قنينة الرضاعة السحرية Sportster

    مخصصة للأطفال النشطين

    إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. إن قناني الرضاعة Sportster مزوّدة بغطاء مفصلي وملقط جانبي يمكن ربطهما بحزام أو عربة أطفال. إكتشف كلّ المميزات

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      مخصصة للأطفال النشطين

      مقاوم للانسكاب، تدفق أسرع

      • 340 ملل
      • 18 م+ فتحة رياضية
      يساعد الغطاء المفصلي على إبقاء الفتحة نظيفةً أثناء التنقل

      يساعد الغطاء المفصلي على إبقاء الفتحة نظيفةً أثناء التنقل

      ملقط جانبي يمكن ربطه بحزام أو عربة أطفال.

      ملقط جانبي يمكن ربطه بحزام أو عربة أطفال.

      تدفق أسرع وسعة أكبر للأطفال النشطين

      تدفق أسرع وسعة أكبر للأطفال النشطين

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        فتحة رياضية
        1  قطعة
        ملقط حزام/ عربة أطفال
        1  قطعة
        قناني Sportster‏ (340 ملل/ 12 بوصة)
        1  قطعة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • ملقط حزام/ عربة أطفال
      • قناني Sportster‏ (340 ملل/ 12 بوصة)
      • فتحة رياضية

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