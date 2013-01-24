مخصصة للأطفال النشطين

إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. إن قناني الرضاعة Sportster مزوّدة بغطاء مفصلي وملقط جانبي يمكن ربطهما بحزام أو عربة أطفال. إكتشف كلّ المميزات