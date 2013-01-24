العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- ملقط حزام/ عربة أطفال
- قناني Sportster (340 ملل/ 12 بوصة)
- فتحة رياضية
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مخصصة للأطفال النشطين
إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. إن قناني الرضاعة Sportster مزوّدة بغطاء مفصلي وملقط جانبي يمكن ربطهما بحزام أو عربة أطفال. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مخصصة للأطفال النشطين
إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. إن قناني الرضاعة Sportster مزوّدة بغطاء مفصلي وملقط جانبي يمكن ربطهما بحزام أو عربة أطفال. إكتشف كلّ المميزات
مخصصة للأطفال النشطين
إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. إن قناني الرضاعة Sportster مزوّدة بغطاء مفصلي وملقط جانبي يمكن ربطهما بحزام أو عربة أطفال. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مخصصة للأطفال النشطين
إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. إن قناني الرضاعة Sportster مزوّدة بغطاء مفصلي وملقط جانبي يمكن ربطهما بحزام أو عربة أطفال. إكتشف كلّ المميزات
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