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انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب
إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. كما تتلاءم أيضاً الفتحات المزودة بصمامات مع قناني الرضاعة بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للانسكاب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب
إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. كما تتلاءم أيضاً الفتحات المزودة بصمامات مع قناني الرضاعة بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للانسكاب. إكتشف كلّ المميزات
انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب
إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. كما تتلاءم أيضاً الفتحات المزودة بصمامات مع قناني الرضاعة بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للانسكاب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب
إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. كما تتلاءم أيضاً الفتحات المزودة بصمامات مع قناني الرضاعة بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للانسكاب. إكتشف كلّ المميزات
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