المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للجهة العلوية الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للجهة العلوية الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن الفائدة العاطفية

تم إيقافه

Philips Aventكوب للأطفال

SCF602/22

النظافة أثناء التنقل

يُعد تدريب الطفل على الشرب سهلاً مع استخدام مجموعة أكواب Philips Avent للأطفال. ويساعد الغطاء القلاّب في الحفاظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. يتميّز الكوب بأنه مانع للتسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه.

عرض جميع المزايا

لا تسرب، يسهل الشرب منه

النظافة أثناء التنقل

  • 260 ملل x2

  • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

  • مع قمع طري ومقابض

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

قمع مقاوم للعضّ للطفل الذي يشرب بثقة من الكوب، مثالي للأطفال في مرحلة التسنين

مقابض متوافقة مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة

مقابض متوافقة مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة

تتمتع المقابض بشكل يتوافق خصيصاً مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة. ويمكن تركيب هذه المقابض أو نزعها بطريقة سهلة بحيث يمكن استخدام الأكواب مع المقابض أو بدونها

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.