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Philips Avent

كوب للأطفال

SCF602/22
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل
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    Philips Avent كوب للأطفال

    SCF602/22
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    النظافة أثناء التنقل

    يُعد تدريب الطفل على الشرب سهلاً مع استخدام مجموعة أكواب Philips Avent للأطفال. ويساعد الغطاء القلاّب في الحفاظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. يتميّز الكوب بأنه مانع للتسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب للأطفال

    النظافة أثناء التنقل

    يُعد تدريب الطفل على الشرب سهلاً مع استخدام مجموعة أكواب Philips Avent للأطفال. ويساعد الغطاء القلاّب في الحفاظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. يتميّز الكوب بأنه مانع للتسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. إكتشف كلّ المميزات

    النظافة أثناء التنقل

    يُعد تدريب الطفل على الشرب سهلاً مع استخدام مجموعة أكواب Philips Avent للأطفال. ويساعد الغطاء القلاّب في الحفاظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. يتميّز الكوب بأنه مانع للتسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب للأطفال

    النظافة أثناء التنقل

    يُعد تدريب الطفل على الشرب سهلاً مع استخدام مجموعة أكواب Philips Avent للأطفال. ويساعد الغطاء القلاّب في الحفاظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. يتميّز الكوب بأنه مانع للتسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. إكتشف كلّ المميزات

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      النظافة أثناء التنقل

      لا تسرب، يسهل الشرب منه

      • 260 ملل x2
      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      • مع قمع طري ومقابض
      قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

      قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

      يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

      قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

      قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

      قمع مقاوم للعضّ للطفل الذي يشرب بثقة من الكوب، مثالي للأطفال في مرحلة التسنين

      مقابض متوافقة مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة

      مقابض متوافقة مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة

      تتمتع المقابض بشكل يتوافق خصيصاً مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة. ويمكن تركيب هذه المقابض أو نزعها بطريقة سهلة بحيث يمكن استخدام الأكواب مع المقابض أو بدونها

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب لتحضير شراب الأطفال بسهولة

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      يساعدك دائماً الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على الاطمئنان إلى نظافة القمع في المنزل وأثناء التنقل.

      قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

      قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

      يمكن استخدام الأكواب والأقماع والمقابض مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم مباشرةً أو استخدام الحلمة بدلاً من القمع عند إرضاع الطفل. كما يمكن وضع المقابض والقمع الطري على الرضّاعة لتأمين عملية انتقال سهلة من الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

      يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

      • المحتويات

        كوب سادة سعة 260 مل / 9 أونصات
        2  قطعة
        غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه
        2  قطعة
        مقابض التدريب
        2  قطعة
        قمع صلب
        2  قطعة

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