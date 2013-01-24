انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب

إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. كما تتلاءم أيضاً الفتحات المزودة بصمامات مع قناني الرضاعة بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للانسكاب. إكتشف كلّ المميزات