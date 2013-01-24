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AVENT

كوب سحري

SCF602/12
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب
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    AVENT كوب سحري

    SCF602/12
    التصنيف الإجمالي / 5

    انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب

    إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. كما تتلاءم أيضاً الفتحات المزودة بصمامات مع قناني الرضاعة بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للانسكاب. إكتشف كلّ المميزات

    AVENT كوب سحري

    انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب

    إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. كما تتلاءم أيضاً الفتحات المزودة بصمامات مع قناني الرضاعة بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للانسكاب. إكتشف كلّ المميزات

    انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب

    إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. كما تتلاءم أيضاً الفتحات المزودة بصمامات مع قناني الرضاعة بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للانسكاب. إكتشف كلّ المميزات

    AVENT كوب سحري

    انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب

    إن الأكواب السحرية AVENT مقاومة للانسكاب بشكل مذهل سواء أتم هزّها، أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ورغم كل هذا فإنه يسهل الشرب منها. كما تتلاءم أيضاً الفتحات المزودة بصمامات مع قناني الرضاعة بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للانسكاب. إكتشف كلّ المميزات

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      انتقال سهل من قنينة الرضاعة إلى الكوب

      مقاوم للانسكاب، يسهل الارتشاف منه

      • 260 ملل
      • 12 م+ فتحة خاصة بالأطفال
      • مزوّد بمقابض

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        فتحة خاصة بالأطفال
        1  قطعة
        مقابض سحرية
        1  قطعة
        كوب سحري (260 ملل/ 9 بوصات)
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