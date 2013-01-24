لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة

هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز ultra air night بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة الحساسة ناعمة وجافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لتتمكّني من رؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة إكتشف كلّ المميزات