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لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز ultra air night بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة الحساسة ناعمة وجافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لتتمكّني من رؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز ultra air night بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة الحساسة ناعمة وجافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لتتمكّني من رؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة إكتشف كلّ المميزات
لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز ultra air night بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة الحساسة ناعمة وجافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لتتمكّني من رؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز ultra air night بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة الحساسة ناعمة وجافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لتتمكّني من رؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة إكتشف كلّ المميزات
فتحات تهوية كبيرة جدًا لتهوية بشرة طفلك بلطف فتبقى ناعمة وجافة.
تم تصميم ultra air مع وقاء خفيف الوزن وبحواف مستديرة لراحة قصوى.
يمكنك استخدام زر التوهّج بالليل في ultra air للعثور على لهّاية طفلك بسرعة بدون الحاجة إلى تشغيل الأضواء.
تم تصميم كل تفاصيل لهّاية ultra air لتكون خفيفة ومريحة، بما في ذلك الحلمة الحريرية.
لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.
اعتني بنمو فم طفلك مع لهّاية بتصميم متناسق يتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة.
يمكن استخدام حقيبة السفر للهّاية ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.
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الملحقات المضمّنة
أمان
صحي