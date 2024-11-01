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    Avent SCF342/23 ultra air pacifier

    SCF342/23

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCF342/23 ultra air pacifier

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    مراجعة كل اللهّايات

    4 فتحات تهوية كبيرة جدًا

    4 فتحات تهوية كبيرة جدًا

    تم تصميم لهّاية ultra air لتوفير أعلى مستوى من تدفق الهواء، فتتمكّن بشرة طفلك الحساسة من التنفس.

    تبقى البشرة أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية

    تبقى البشرة أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية

    تبقى بشرة طفلك أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية بفضل تصميم اللّهاية هذا الذي يسمح بتدفق أكبر كمية من الهواء.

    أطراف مستدير لاستخدام اللهّاية بطريقة مريحة

    أطراف مستدير لاستخدام اللهّاية بطريقة مريحة

    يتميّز وقاء ultra air بوزن خفيف وأطراف مستديرة لضمان راحة طفلك.

    98% من الأطفال يتقبّلون لهّايات ultra air التي نقدّمها*

    98% من الأطفال يتقبّلون لهّايات ultra air التي نقدّمها*

    يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.

    حلمة ناعمة كالحرير وغير ملساء لتهدئة طفلك براحة تامة

    حلمة ناعمة كالحرير وغير ملساء لتهدئة طفلك براحة تامة

    تتميّز هذه اللّهاية بحلمة من السيليكون ناعمة كالحرير وغير ملساء لتوفير الراحة لطفلك وتهدئته.

    مصممة لتناسب النمو الطبيعي للفم

    مصممة لتناسب النمو الطبيعي للفم

    تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بشكل متناسق يحافظ على حلق طفلك وأسنانه ولثته أثناء نموه.

    تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

    تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

    يمكن استخدام حقيبة السفر Ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، ومن ثمّ ليس عليكِ إلا إضافة القليل من الماء ووضعها في الميكروويف. وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

    المواصفات التقنية

    • محتويات العبوة

      لهّاية Ultra air
      2  قطعة
    Badge-D2C

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