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Philips Avent

شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية

SCF332/31
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*. في أي وقت وأي مكان مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*. في أي وقت وأي مكان مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*. في أي وقت وأي مكان
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية

    SCF332/31
    التصنيف الإجمالي / 5

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*. في أي وقت وأي مكان

    اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*. في أي وقت وأي مكان

    اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*. في أي وقت وأي مكان

    اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*. في أي وقت وأي مكان

    اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف إكتشف كلّ المميزات

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      شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية مع بطانة تدليك

      • شفط الحليب في أي وقت وأي مكان
      • مع بطانة تدليك طرية
      • رضّاعة وحلمة من نوع Natural
      وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

      وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

      تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، مما يسمح بتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة أو الحاوية، حتى عند الجلوس في وضعية مستقيمة. لذا، أصبح بإمكانك الجلوس بوضعية مريحة أكثر أثناء شفط الحليب: لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام لضمان تدفّق كل كمية الحليب إلى الرضّاعة، فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان في تدفق الحليب بطريقة أسهل.

      اختاري الإعداد الفعال والمريح لك

      اختاري الإعداد الفعال والمريح لك

      عند تشغيل شافطة حليب الأم، تبدأ عملية الشفط تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف ليتدفق الحليب. يمكنك بعدها الاختيار من بين 3 إعدادات للشفط لضمان تدفق الحليب بطريقة مريحة لك.

      بطانة تدليك ناعمة مع بتلات للتدليك

      بطانة تدليك ناعمة مع بتلات للتدليك

      تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة المبتكرة على شكل بتلات لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، بهدف مساعدتك على تحفيز درّ الحليب.

      نظام مغلق مصمم لعملية شفط نظيفة

      نظام مغلق مصمم لعملية شفط نظيفة

      لا يتسرّب الحليب في الأنابيب.

      قطع منفصلة قليلة وتصميم مريح

      قطع منفصلة قليلة وتصميم مريح

      قطع منفصلة قليلة وتصميم سهل. أصبح بإمكانك شفط الحليب بسهولة لطفلك في أي وقت.

      تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      مصممة لعملية شفط هادئة

      مصممة لعملية شفط هادئة

      مصممة لعملية شفط غير ملحوظة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض
        تصميم شافطة حليب الأم
        تصميم صغير

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • سهولة الاستعمال

        استخدام شافطة حليب الأم
        • تنظيف سهل
        • مجموعة متوافقة بشكل كامل
        • سهولة التجميع

      • الوظائف

        لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
        الجلوس في وضعية مريحة
        الإعدادات
        • وضع تحفيز واحد
        • 3 إعدادات للشفط
        وسادة تدليك ناعمة
        تحفيز ناعم

      • المواد

        الرضّاعة
        • خالية من مادة BPA*
        • البوليبروبيلين
        حلمة
        • خالية من مادة BPA*
        • سيليكون
        شافطة حليب الأم
        خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)

      • المحتويات

        هيكل شافطة حليب الأم
        1  قطعة
        وحدة القاعدة بما في ذلك الأنبوب
        1  قطعة
        بطانة بحجم قياسي (19,5 مم)
        قطعة واحدة (تتوفر بطانة أكبر حجمًا وتُباع بشكل منفصل)
        رضّاعة طبيعية بسعة 4 أونصات
        1  قطعة
        غطاء للسفر
        1  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        1  قطعة
        ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة
        4  قطعة
        حزم ضمادات ثدي نموذجية
        حزمة واحدة (قطعتان)

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

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            • راحة مثبتة سريريًا: نتيجة لاختبار أجرته 110 أمهات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وروسيا في مارس 2016، منحت الأمهات معدل 8,6‏/10 لأداء Philips Avent على مستوى الراحة.
            • كمية حليب إضافية: أظهر بحث مستقل عن احتمال ارتباط إنتاج الحليب الطبيعي بمستوى الإجهاد. راجع: www.philips.com/Avent
            • شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.