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Philips Avent

شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية من مجموعة Comfort

SCF332/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
Avent
  • مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية من مجموعة Comfort

    SCF332/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية من مجموعة Comfort

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية من مجموعة Comfort

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

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      • Natural
      • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات
      وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

      وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

      تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، وبالتالي سيتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة، حتى عند اتخاذ وضعية الجلوس المستقيم. هذا يعني أنه يمكنك الجلوس بطريقة مريحة أثناء شفط الحليب: لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام للتأكد من أن كل الحليب سيتدفق إلى الرضّاعة. فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان بطبيعة الحال على تدفق الحليب بسهولة أكثر.

      تتميّز بوضع التحفيز اللطيف و3 إعدادات شفط

      تتميّز بوضع التحفيز اللطيف و3 إعدادات شفط

      عند تشغيل الشافطة، تبدأ تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف لجعل الحليب يتدفق. بعد ذلك، اختاري من بين إعدادات الشفط الثلاثة لضمان تدفق الحليب بشكل مريح.

      وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

      وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

      تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم جديد، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، لمساعدتك في تحفيز درّ الحليب.

      تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      تصميم صغير وخفيف الوزن

      تصميم صغير وخفيف الوزن

      تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الصغير، مما يسّهل حملها ووضعها على الثدي. يمكن وضع وحدة القاعدة الصغيرة والخفيفة الوزن بسهولة في مكان يسهل الوصول إليه لتحكم كامل أثناء شفط الحليب. ولمزيد من الراحة عند التخزين والنقل، يمكن لفّ الأنبوب ببساطة حول وحدة القاعدة. يسهل استخدامها مع البطاريات أثناء التنقل.

      سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

      سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

      مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة لتمكين سهولة التجميع.

      تتوافق مع منتجات إطعام الطفل الأخرى من Philips Avent

      تتوافق مع منتجات إطعام الطفل الأخرى من Philips Avent

      يمكن استخدام شافطة حليب الأم هذه مع منتجات أخرى لإطعام الطفل من مجموعة Philips Avent، بما فيها الرضّاعات من نوع Classic وحاويات تخزين الحليب. كما توفر Philips Avent مجموعة من الملحقات للعناية بالثدي لمساعدتك في القيام بالرضاعة الطبيعية لفترة أطول ولزيادة راحتك.

      تنظيف سهل بفضل قطع منفصلة قليلة

      يُعد التنظيف عملية سهلة بفضل عدد القطع المنفصلة القليل. لا يلامس الحليب الأنابيب ووحدة القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، إن كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق باستثناء القطع الكهربائية.

      تشغيل سهل بكبسة زر

      تُعتبر شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية مثالية للأمهات اللواتي يشفطن الحليب بشكل متكرر ويقدّرن إمكانية شفط الحليب بدون مجهود بكبسة زر.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المواد

        شافطة حليب الأم
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        الرضّاعة
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        هيكل شافطة حليب الأم
        1  قطعة
        وحدة القاعدة بما في ذلك الأنبوب
        1  قطعة
        وسادة ذات حجم قياسي
        1  قطعة
        رضّاعة طبيعية بسعة 4 أونصات
        1  قطعة
        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        1  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        1  قطعة
        حزم ضمادات ثدي نموذجية
        2 (ضمادتان نهاريتان وضمادتان ليليتان)  قطعة
        غشاء مرن احتياطي
        1  قطعة

      • شافطة حليب الأم

        المواد
        خالية من مادة BPA*

      • التصميم

        تصميم شافطة حليب الأم
        تصميم صغير
        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض

      • سهولة الاستعمال

        استخدام شافطة حليب الأم
        • سهولة التجميع
        • تنظيف سهل
        • مجموعة متوافقة بشكل كامل

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوظائف

        لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
        الجلوس في وضعية مريحة
        الإعدادات
        • 3 إعدادات للشفط
        • وضع تحفيز واحد
        وسادة تدليك ناعمة
        تحفيز ناعم

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            • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011