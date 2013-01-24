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مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا
حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا
حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا
حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا
حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، وبالتالي سيتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة، حتى عند اتخاذ وضعية الجلوس المستقيم. هذا يعني أنه يمكنك الجلوس بطريقة مريحة أثناء شفط الحليب: لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام للتأكد من أن كل الحليب سيتدفق إلى الرضّاعة. فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان بطبيعة الحال على تدفق الحليب بسهولة أكثر.
عند تشغيل الشافطة، تبدأ تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف لجعل الحليب يتدفق. بعد ذلك، اختاري من بين إعدادات الشفط الثلاثة لضمان تدفق الحليب بشكل مريح.
تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم جديد، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، لمساعدتك في تحفيز درّ الحليب.
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الصغير، مما يسّهل حملها ووضعها على الثدي. يمكن وضع وحدة القاعدة الصغيرة والخفيفة الوزن بسهولة في مكان يسهل الوصول إليه لتحكم كامل أثناء شفط الحليب. ولمزيد من الراحة عند التخزين والنقل، يمكن لفّ الأنبوب ببساطة حول وحدة القاعدة. يسهل استخدامها مع البطاريات أثناء التنقل.
مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة لتمكين سهولة التجميع.
يمكن استخدام شافطة حليب الأم هذه مع منتجات أخرى لإطعام الطفل من مجموعة Philips Avent، بما فيها الرضّاعات من نوع Classic وحاويات تخزين الحليب. كما توفر Philips Avent مجموعة من الملحقات للعناية بالثدي لمساعدتك في القيام بالرضاعة الطبيعية لفترة أطول ولزيادة راحتك.
يُعد التنظيف عملية سهلة بفضل عدد القطع المنفصلة القليل. لا يلامس الحليب الأنابيب ووحدة القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، إن كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق باستثناء القطع الكهربائية.
تُعتبر شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية مثالية للأمهات اللواتي يشفطن الحليب بشكل متكرر ويقدّرن إمكانية شفط الحليب بدون مجهود بكبسة زر.
بلد المنشأ
المواد
المحتويات
شافطة حليب الأم
التصميم
سهولة الاستعمال
مراحل النمو
الوظائف
SCF603/25
SCF618/10
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/02