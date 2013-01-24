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تم تصميمها لتأمين الراحة
مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.
تم تصميمها لتأمين الراحة
مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.
وسادات تدليك مبتكرة تنثني إلى الداخل والخارج بحيث تقلّد حركة رضاعة الطفل وبالتالي تحفّز تدفقاً سريعاً وطبيعياً للحليب.
تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج وتعمل بالترادف مع الشفط الموثوق به. كل هذا للمساعدة على تحفيز تدفق الحليب الطبيعي والسريع.
إن الضخ المزدوج يعمل على تحسين إنتاج الحليب. مضخة الثدي ISIS iQ DUO هي الوحيدة المصممة للحفاظ على مستوى الشفط والتحكم عينه لكلتا المضختين، الأمر الذي يساعد على توفير استخدام فعال.
كل ما يتحكم بالمضخة موجود في متناول يدك وقريب من ثديك، ما يعني أنه باستطاعتك إجراء تعديلات فورية وبديهية- لا داعي للابتعاد.
الشفط الناعم يقلّد رضاعة الطفل ليحدث تدفقاً ثابتاً للحليب يتطلب ضخاً أقل.
بالإضافة إلى طاقة مأخذ كهربائي رئيسي، يمكن تشغيل مضخة الثدي الإلكترونية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كمضخةٍ يدوية لمرونة كاملة.
إن خاصية التدفق تتيح توفر الحليب حتى لدى عدم توفرك أنت.
تمتعي بالتحكم المطلق بالسرعة، والضخ والنمط - كما يمكنك أيضاً تعيين المضخة لتتناسب وحركة الرضاعة الخاصة بطفلك.
محرك
بلد المنشأ
المحتويات
SCF155/06
SCF603/25
SCF157/02
SCF618/10
SCF156/00