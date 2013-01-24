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Philips AVENT ISIS

مضخة ثدي إلكترونية مزدوجة

SCF294
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    Philips AVENT ISIS مضخة ثدي إلكترونية مزدوجة

    SCF294
    التصنيف الإجمالي / 5

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

    Philips AVENT ISIS مضخة ثدي إلكترونية مزدوجة

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

    Philips AVENT ISIS مضخة ثدي إلكترونية مزدوجة

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

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      تم تصميمها لتأمين الراحة

      مستوحاة من الطبيعة

      وسادات تدليك ناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي، تماماً كما يفعل الطفل.

      وسادات تدليك ناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي، تماماً كما يفعل الطفل.

      وسادات تدليك مبتكرة تنثني إلى الداخل والخارج بحيث تقلّد حركة رضاعة الطفل وبالتالي تحفّز تدفقاً سريعاً وطبيعياً للحليب.

      مريحة للغاية وفعالة

      مريحة للغاية وفعالة

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج وتعمل بالترادف مع الشفط الموثوق به. كل هذا للمساعدة على تحفيز تدفق الحليب الطبيعي والسريع.

      تضخ حليباً أكثر بسرعة أكبر

      تضخ حليباً أكثر بسرعة أكبر

      إن الضخ المزدوج يعمل على تحسين إنتاج الحليب. مضخة الثدي ISIS iQ DUO هي الوحيدة المصممة للحفاظ على مستوى الشفط والتحكم عينه لكلتا المضختين، الأمر الذي يساعد على توفير استخدام فعال.

      تحكم في متناول يدك

      تحكم في متناول يدك

      كل ما يتحكم بالمضخة موجود في متناول يدك وقريب من ثديك، ما يعني أنه باستطاعتك إجراء تعديلات فورية وبديهية- لا داعي للابتعاد.

      صامتة، من دون أي عناء ومحمولة

      صامتة، من دون أي عناء ومحمولة

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل لتدفق حليب ثابت

      الشفط الناعم يقلّد رضاعة الطفل ليحدث تدفقاً ثابتاً للحليب يتطلب ضخاً أقل.

      الاستعانة بطاقة مأخذ كهربائي رئيسي، وطاقة البطارية والدليل

      بالإضافة إلى طاقة مأخذ كهربائي رئيسي، يمكن تشغيل مضخة الثدي الإلكترونية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كمضخةٍ يدوية لمرونة كاملة.

      المزيد من الحليب، طبيعياً.

      إن خاصية التدفق تتيح توفر الحليب حتى لدى عدم توفرك أنت.

      تحكم متغير إلى ما لا حدود بالسرعة، والضخ والإيقاع – ما من إعدادات مسبقة

      تمتعي بالتحكم المطلق بالسرعة، والضخ والنمط - كما يمكنك أيضاً تعيين المضخة لتتناسب وحركة الرضاعة الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • محرك

        الفولتية
        100 - 240  فولت

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حامل قنينة/غطاء القمع
        4  قطعة
        حاوية حليب الثدي (125 ملل/ 4 أونصات)
        2  قطعة
        حاوية حليب الثدي (260 ملل/ 9 أونصات)
        2  قطعة
        حزمة مميزة
        4  قطعة
        حلمة تدفق فائقة النعومة خاصة بالأطفال حديثي الولادة
        2  قطعة
        مضخة ثدي إلكترونية مزدوجة ISIS iQ DUO
        1  قطعة
        أجزاء المضخة اليدوية للاستخدام حين لا تتوفر الطاقة
        1
        حقيبة سفر مصنوعة من الألياف الدقيقة
        1  قطعة
        سلك الطاقة
        1  قطعة
        قطع احتياطية
        1  قطعة
        مجموعة الحلمات المعقمة المخصصة للسفر
        2  قطعة
        حامل Thinsulate™
        2  قطعة

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