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Philips AVENT

مضخة ثدي إلكترونية واحدة

SCF292/01
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    Philips AVENT مضخة ثدي إلكترونية واحدة

    SCF292/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

    Philips AVENT مضخة ثدي إلكترونية واحدة

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

    Philips AVENT مضخة ثدي إلكترونية واحدة

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

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    مراجعة كل breast-pumps

      تم تصميمها لتأمين الراحة

      مستوحاة من الطبيعة

      وسادات تدليك ناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي، تماماً كما يفعل الطفل.

      وسادات تدليك ناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي، تماماً كما يفعل الطفل.

      وسادات تدليك مبتكرة تنثني إلى الداخل والخارج بحيث تقلّد حركة رضاعة الطفل وبالتالي تحفّز تدفقاً سريعاً وطبيعياً للحليب.

      الاستعانة بطاقة مأخذ كهربائي رئيسي، وطاقة البطارية والدليل

      الاستعانة بطاقة مأخذ كهربائي رئيسي، وطاقة البطارية والدليل

      بالإضافة إلى طاقة مأخذ كهربائي رئيسي، يمكن تشغيل مضخة الثدي الإلكترونية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كمضخةٍ يدوية لمرونة كاملة.

      التعرّف إلى إيقاع الضخ الخاص بك ومتابعته

      التعرّف إلى إيقاع الضخ الخاص بك ومتابعته

      ذاكرة إلكترونية تتعرف إلى إيقاع الضخ الخاص بك، وبكبسة زر واحدة تتابعه.

      المزيد من الحليب، طبيعياً.

      المزيد من الحليب، طبيعياً.

      إن خاصية التدفق تتيح توفر الحليب حتى لدى عدم توفرك أنت.

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل لتدفق حليب ثابت

      الشفط الناعم يقلّد رضاعة الطفل ليحدث تدفقاً ثابتاً للحليب يتطلب ضخاً أقل.

      المواصفات التقنية

      • محرك

        الفولتية
        100 - 240  فولت

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        مضخة ثدي إلكترونية ISIS iQ UNO
        1  قطعة
        حاوية حليب الثدي (125 ملل/ 4 أونصات)
        1  قطعة
        حاوية حليب الثدي (260 ملل/ 9 أونصات)
        1  قطعة
        حلمة تدفق فائقة النعومة خاصة بالأطفال حديثي الولادة
        1  قطعة
        حامل قنينة/غطاء القمع
        2  قطعة
        حزمة البطارية
        1  قطعة
        مآخذ الطاقة الرئيسية
        1
        أجزاء المضخة اليدوية للاستخدام حين لا تتوفر الطاقة
        1
        قطع احتياطية
        1  قطعة

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