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شفط أكثر. سريعاً.
مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شفط أكثر. سريعاً.
مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
شفط أكثر. سريعاً.
مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شفط أكثر. سريعاً.
مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
وسادات تدليك مبتكرة تنثني إلى الداخل والخارج بحيث تقلّد حركة رضاعة الطفل وبالتالي تحفّز تدفقاً سريعاً وطبيعياً للحليب.
صامتة ومحمولة.
تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج أثناء قيامك بعملية الضخ كما أنها تعمل مع الشفط على تقليد رضاعة طفلك.
الشفط الناعم يقلّد رضاعة الطفل ليحدث تدفقاً ثابتاً للحليب يتطلب ضخاً أقل.
مثبت علمياً أنا تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات*
إن خاصية التدفق تتيح توفر الحليب حتى لدى عدم توفرك أنت.
بلد المنشأ
المحتويات
SCF155/06
SCF603/25
SCF618/10
SCF156/00
SCF254/02
SCF157/02