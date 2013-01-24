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Philips AVENT ISIS

مضخة ثدي يدوية

SCF290
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • شفط أكثر. سريعاً. شفط أكثر. سريعاً. شفط أكثر. سريعاً.
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    Philips AVENT ISIS مضخة ثدي يدوية

    SCF290
    التصنيف الإجمالي / 5

    شفط أكثر. سريعاً.

    مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT ISIS مضخة ثدي يدوية

    شفط أكثر. سريعاً.

    مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    شفط أكثر. سريعاً.

    مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT ISIS مضخة ثدي يدوية

    شفط أكثر. سريعاً.

    مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

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      شفط أكثر. سريعاً.

      فعالية محسّنة من مضخة ثدي يدوية

      • مع حاويات حليب الثدي
      وسادات تدليك ناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي، تماماً كما يفعل الطفل.

      وسادات تدليك ناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي، تماماً كما يفعل الطفل.

      وسادات تدليك مبتكرة تنثني إلى الداخل والخارج بحيث تقلّد حركة رضاعة الطفل وبالتالي تحفّز تدفقاً سريعاً وطبيعياً للحليب.

      سهلة الجمع والاستخدام

      سهلة الجمع والاستخدام

      صامتة ومحمولة.

      وسادات تدليك مبتكرة تحفّز تدفق الحليب

      وسادات تدليك مبتكرة تحفّز تدفق الحليب

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج أثناء قيامك بعملية الضخ كما أنها تعمل مع الشفط على تقليد رضاعة طفلك.

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل لتدفق حليب ثابت

      الشفط الناعم يقلّد رضاعة الطفل ليحدث تدفقاً ثابتاً للحليب يتطلب ضخاً أقل.

      مثبت علمياً

      مثبت علمياً أنا تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات*

      المزيد من الحليب، طبيعياً.

      إن خاصية التدفق تتيح توفر الحليب حتى لدى عدم توفرك أنت.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        مضخ الثدي اليدوي ISIS
        1  قطعة
        مجموعة الحلمات المعقمة المخصصة للسفر
        1  قطعة
        قطع احتياطية
        1  قطعة
        حامل قنينة/غطاء القمع
        2  قطعة
        حاوية حليب الثدي (125 ملل/ 4 أونصات)
        2  قطعة
        حلمة تدفق فائقة النعومة خاصة بالأطفال حديثي الولادة
        2  قطعة

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