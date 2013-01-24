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شفط أكثر. سريعاً.
مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شفط أكثر. سريعاً.
مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
شفط أكثر. سريعاً.
مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شفط أكثر. سريعاً.
مضخة ثدي يدوية توفر لك تحكماً كلياً بمستوى الرضاعة وإيقاع الضخ. تضمن لك مضخة الثدي اليدوية AVENT من Philips فعاليةً محسّنةً، لاسيما وأنه مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
كل ما تحتاجين إليه للحفاظ على كمية الحليب التي توفرينها ولشفط حليب ثديك وتخزينه حين تكونين بعيدةً عن طفلك.
صامتة ومحمولة.
تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج أثناء قيامك بعملية الضخ كما أنها تعمل مع الشفط على تقليد رضاعة طفلك.
وسادات تدليك مبتكرة تنثني إلى الداخل والخارج بحيث تقلّد حركة رضاعة الطفل وبالتالي تحفّز تدفقاً سريعاً وطبيعياً للحليب.
مثبت علمياً أنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه المضخة الكهربائية المعتمدة في المستشفيات*
الشفط الناعم يقلّد رضاعة الطفل ليحدث تدفقاً ثابتاً للحليب يتطلب ضخاً أقل.
إن خاصية التدفق تتيح توفر الحليب حتى لدى عدم توفرك أنت.
المحتويات
بلد المنشأ
SCF155/06
SCF603/25
SCF157/02
SCF618/10
SCF156/00
SCF254/02