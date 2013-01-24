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Philips AVENT

معقّم بخاري كهربائي

SCF276/29
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • جاهز للاستخدام متى شئت جاهز للاستخدام متى شئت جاهز للاستخدام متى شئت
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips AVENT معقّم بخاري كهربائي

    SCF276/29
    التصنيف الإجمالي / 5

    جاهز للاستخدام متى شئت

    إن المعقّم البخاري الكهربائي iQ24 من AVENT Philips يعمل بسرعة وبشكل مستمر لإبقاء المحتويات معقمة حتى تحتاجين إلى استخدامها، وبهذه الطريقة يوفر عليك وقتاً جماً. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT معقّم بخاري كهربائي

    جاهز للاستخدام متى شئت

    إن المعقّم البخاري الكهربائي iQ24 من AVENT Philips يعمل بسرعة وبشكل مستمر لإبقاء المحتويات معقمة حتى تحتاجين إلى استخدامها، وبهذه الطريقة يوفر عليك وقتاً جماً. إكتشف كلّ المميزات

    جاهز للاستخدام متى شئت

    إن المعقّم البخاري الكهربائي iQ24 من AVENT Philips يعمل بسرعة وبشكل مستمر لإبقاء المحتويات معقمة حتى تحتاجين إلى استخدامها، وبهذه الطريقة يوفر عليك وقتاً جماً. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT معقّم بخاري كهربائي

    جاهز للاستخدام متى شئت

    إن المعقّم البخاري الكهربائي iQ24 من AVENT Philips يعمل بسرعة وبشكل مستمر لإبقاء المحتويات معقمة حتى تحتاجين إلى استخدامها، وبهذه الطريقة يوفر عليك وقتاً جماً. إكتشف كلّ المميزات

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      جاهز للاستخدام متى شئت

      تبقي التقنية الذكية المحتويات معقمةً لمدة 24 ساعةً

      • 220-240 فولت

      التقنية الذكية- يستجيب بذكاء لتلبية حاجاتك

      منتجات AVENT من Philips الذكية المزودة بتقنية متقدمة ذكية وسريعة الاستجابة - مصممة لجعل تغذية طفلك والعناية به غاية في السهولة.

      تعقيم المحتويات ليلاً نهاراً

      يبقي هذا الجهاز المحتويات معقمةً من خلال تكرار هذه الدورة باستمرار لمدة 24 ساعةً. كما تتيح لك ميزة الإيقاف المؤقت إزالة المحتويات من دون مقاطعة هذه الدورة.

      شاشة عرض رقمية تبقيك على اطلاع بسير عملية التعقيم

      تبقيك كل من شاشة العرض الرقمية والتنبيهات الصوتية المتقدمة على اطلاع بسير عملية التعقيم أثناء دورة التعقيم.

      يقوم بتعقيم 6 قناني رضاعة في 6 دقائق فقط

      يستوعب لحد ستّ قناني رضاعة AVENT سعة 260 ملل/ 9 بوصات أو مضخّتي ثدي من Philips AVENT وملحقاتهما. يعقّم في غضون 6 دقائق ويبقي المحتويات معقّمةً لحد 6 ساعات في حال لم يتم فتحه.

      تعقيم فعّال

      بالاستناد إلى مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        الفولتية
        220 - 240  فولت

      • الوزن والمقاييس

        المقاييس
        320 (ارتفاع)، 235 (عرض)، 235 (طول)  ملم
        الوزن
        1.609  كغم

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        معقّم بخاري كهربائي IQ24
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 125 ملل/ 4 بوصات
        3  قطعة
        حلمة تدفق فائقة النعومة خاصة بالأطفال حديثي الولادة
        5  قطعة
        ملاقط
        1  قطعة
        فرشاة القناني والحلمات
        1  قطعة
        إبريق للقياس
        1  قطعة

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