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جاهز للاستخدام متى شئت
إن المعقّم البخاري الكهربائي iQ24 من AVENT Philips يعمل بسرعة وبشكل مستمر لإبقاء المحتويات معقمة حتى تحتاجين إلى استخدامها، وبهذه الطريقة يوفر عليك وقتاً جماً. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جاهز للاستخدام متى شئت
إن المعقّم البخاري الكهربائي iQ24 من AVENT Philips يعمل بسرعة وبشكل مستمر لإبقاء المحتويات معقمة حتى تحتاجين إلى استخدامها، وبهذه الطريقة يوفر عليك وقتاً جماً. إكتشف كلّ المميزات
جاهز للاستخدام متى شئت
إن المعقّم البخاري الكهربائي iQ24 من AVENT Philips يعمل بسرعة وبشكل مستمر لإبقاء المحتويات معقمة حتى تحتاجين إلى استخدامها، وبهذه الطريقة يوفر عليك وقتاً جماً. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جاهز للاستخدام متى شئت
إن المعقّم البخاري الكهربائي iQ24 من AVENT Philips يعمل بسرعة وبشكل مستمر لإبقاء المحتويات معقمة حتى تحتاجين إلى استخدامها، وبهذه الطريقة يوفر عليك وقتاً جماً. إكتشف كلّ المميزات
منتجات AVENT من Philips الذكية المزودة بتقنية متقدمة ذكية وسريعة الاستجابة - مصممة لجعل تغذية طفلك والعناية به غاية في السهولة.
يبقي هذا الجهاز المحتويات معقمةً من خلال تكرار هذه الدورة باستمرار لمدة 24 ساعةً. كما تتيح لك ميزة الإيقاف المؤقت إزالة المحتويات من دون مقاطعة هذه الدورة.
تبقيك كل من شاشة العرض الرقمية والتنبيهات الصوتية المتقدمة على اطلاع بسير عملية التعقيم أثناء دورة التعقيم.
يستوعب لحد ستّ قناني رضاعة AVENT سعة 260 ملل/ 9 بوصات أو مضخّتي ثدي من Philips AVENT وملحقاتهما. يعقّم في غضون 6 دقائق ويبقي المحتويات معقّمةً لحد 6 ساعات في حال لم يتم فتحه.
بالاستناد إلى مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.
الطاقة
الوزن والمقاييس
بلد المنشأ
المحتويات
SCF870/21
SCF145/06