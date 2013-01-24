مصطلحات البحث
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ما عليك سوى إضافة الماء والتحميل ثم إيقاف التشغيل، وستصبح المحتويات معقمةً وجاهزةً للاستخدام في غضون 8 دقائق تقريباً.
تبقى المحتويات معقّمة لحد 6 ساعات في حال لم يتم فتح المعقّم.
يستوعب لحد ستّ قناني رضاعة AVENT سعة 260 ملل/ 90 بوصة أو مضخّتي ثدي من Philips AVENT وملحقاتهما.
لقد أُثبت أن التعقيم البخاري هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية طفلك من الجراثيم الضارة. بالاستناد إلى مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.
الطاقة
الوزن والمقاييس
بلد المنشأ
المحتويات
SCF870/21
SCF145/06