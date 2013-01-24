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Philips AVENT

معقّم بخاري كهربائي

SCF274/02
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • يقوم بتعقيم 6 قناني رضاعة في 8 دقائق يقوم بتعقيم 6 قناني رضاعة في 8 دقائق يقوم بتعقيم 6 قناني رضاعة في 8 دقائق
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    Philips AVENT معقّم بخاري كهربائي

    SCF274/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    يقوم بتعقيم 6 قناني رضاعة في 8 دقائق

    يقوم المعقّم البخاري الكهربائي AVENT من Philips بتعقيم لحد 6 قناني رضاعة Airflex من AVENT وملحقاتها في غضون 8 دقائق تقريباً. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT معقّم بخاري كهربائي

    يقوم بتعقيم 6 قناني رضاعة في 8 دقائق

    يقوم المعقّم البخاري الكهربائي AVENT من Philips بتعقيم لحد 6 قناني رضاعة Airflex من AVENT وملحقاتها في غضون 8 دقائق تقريباً. إكتشف كلّ المميزات

    يقوم بتعقيم 6 قناني رضاعة في 8 دقائق

    يقوم المعقّم البخاري الكهربائي AVENT من Philips بتعقيم لحد 6 قناني رضاعة Airflex من AVENT وملحقاتها في غضون 8 دقائق تقريباً. إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT معقّم بخاري كهربائي

    يقوم بتعقيم 6 قناني رضاعة في 8 دقائق

    يقوم المعقّم البخاري الكهربائي AVENT من Philips بتعقيم لحد 6 قناني رضاعة Airflex من AVENT وملحقاتها في غضون 8 دقائق تقريباً. إكتشف كلّ المميزات

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      يقوم بتعقيم 6 قناني رضاعة في 8 دقائق

      سريع وسهل الاستخدام

      • 220-240 فولت
      سريع وسهل الاستخدام

      سريع وسهل الاستخدام

      ما عليك سوى إضافة الماء والتحميل ثم إيقاف التشغيل، وستصبح المحتويات معقمةً وجاهزةً للاستخدام في غضون 8 دقائق تقريباً.

      قومي بتعقيم المحتويات لحد 6 ساعات

      قومي بتعقيم المحتويات لحد 6 ساعات

      تبقى المحتويات معقّمة لحد 6 ساعات في حال لم يتم فتح المعقّم.

      سعة كبيرة

      سعة كبيرة

      يستوعب لحد ستّ قناني رضاعة AVENT سعة 260 ملل/ 90 بوصة أو مضخّتي ثدي من Philips AVENT وملحقاتهما.

      تعقيم فعّال

      تعقيم فعّال

      لقد أُثبت أن التعقيم البخاري هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية طفلك من الجراثيم الضارة. بالاستناد إلى مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        الفولتية
        220 - 240  فولت

      • الوزن والمقاييس

        المقاييس
        313 (ارتفاع)، 235 (عرض)، 235 (طول)  ملم
        الوزن
        1.575  كغم

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        معقّم بخاري كهربائي سريع
        1  قطعة
        ملاقط
        1  قطعة
        إبريق للقياس
        1  قطعة

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