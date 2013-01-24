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سريع جداً ومريح
يعدّ المعقّم AVENT بموجات الميكروويف السريع II من Philips مثالياً للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات معقمة لحد 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقاً.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريع جداً ومريح
يعدّ المعقّم AVENT بموجات الميكروويف السريع II من Philips مثالياً للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات معقمة لحد 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقاً.
سريع جداً ومريح
يعدّ المعقّم AVENT بموجات الميكروويف السريع II من Philips مثالياً للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات معقمة لحد 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقاً.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريع جداً ومريح
يعدّ المعقّم AVENT بموجات الميكروويف السريع II من Philips مثالياً للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات معقمة لحد 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقاً.
ما عليك سوى إضافة الماء، ثم التحميل والوضع في الميكروويف لمدة دقيقتين. دقيقتان على درجة 1100-1850 واط، و4 دقائق على درجة 850-1000 واط، و6 دقائق على درجة 500-850 واط.
يتلاءم مع أجهزة الميكروويف كافةً. كما أنه مريح للسفر.
يستوعب لحد ستّ قناني رضاعة AVENT سعة 260 ملل/ 90 بوصة أو مضخّتي ثدي من Philips AVENT وقنينتي رضاعة AVENT.
تقوم الملاقط بإغلاق الغطاء بشكل آمن في حين تبقى المقابض الجانبية أكثر برودة بحيث تساعد على الاستخدام الآمن.
بالاستناد إلى مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.
الوزن والمقاييس
بلد المنشأ
المحتويات
SCF870/21
SCF145/06