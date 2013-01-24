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Philips AVENT

معقّم بموجات الميكروويف

SCF271/06
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • سريع جداً ومريح سريع جداً ومريح سريع جداً ومريح
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    Philips AVENT معقّم بموجات الميكروويف

    SCF271/06
    التصنيف الإجمالي / 5

    سريع جداً ومريح

    يعدّ المعقّم AVENT بموجات الميكروويف السريع II من Philips مثالياً للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات معقمة لحد 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقاً.

    Philips AVENT معقّم بموجات الميكروويف

    سريع جداً ومريح

    يعدّ المعقّم AVENT بموجات الميكروويف السريع II من Philips مثالياً للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات معقمة لحد 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقاً.

    سريع جداً ومريح

    يعدّ المعقّم AVENT بموجات الميكروويف السريع II من Philips مثالياً للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات معقمة لحد 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقاً.

    Philips AVENT معقّم بموجات الميكروويف

    سريع جداً ومريح

    يعدّ المعقّم AVENT بموجات الميكروويف السريع II من Philips مثالياً للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات معقمة لحد 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقاً.

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      سريع جداً ومريح

      يقوم بتعقيم 6 قناني رضاعة في دقيقتين

      سريع جداً وسهل الاستخدام

      ما عليك سوى إضافة الماء، ثم التحميل والوضع في الميكروويف لمدة دقيقتين. دقيقتان على درجة 1100-1850 واط، و4 دقائق على درجة 850-1000 واط، و6 دقائق على درجة 500-850 واط.

      صغير الحجم وخفيف الوزن

      يتلاءم مع أجهزة الميكروويف كافةً. كما أنه مريح للسفر.

      سعة كبيرة

      يستوعب لحد ستّ قناني رضاعة AVENT سعة 260 ملل/ 90 بوصة أو مضخّتي ثدي من Philips AVENT وقنينتي رضاعة AVENT.

      آمن وسهل الاستخدام

      تقوم الملاقط بإغلاق الغطاء بشكل آمن في حين تبقى المقابض الجانبية أكثر برودة بحيث تساعد على الاستخدام الآمن.

      تعقيم فعّال

      بالاستناد إلى مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والمقاييس

        المقاييس
        166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول)  ملم
        الوزن
        740  غ

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        المعقّم بموجات الميكروويف السريع II
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملل/ 9 بوصات
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 125 ملل/ 4 بوصات
        1  قطعة
        حلمة للرضاعة ناعمة جداً ذات تدفق بطيء
        1  قطعة
        حلمة تدفق فائقة النعومة خاصة بالأطفال حديثي الولادة
        1  قطعة
        لهّاية خاصة بالأطفال حديثي الولادة
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        ملاقط
        1  قطعة

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