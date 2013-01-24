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تسخين سريع وذكي
جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال الجديد الذكي يسهّل عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. تقوم التقنية الذكية تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسخين سريع وذكي
جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال الجديد الذكي يسهّل عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. تقوم التقنية الذكية تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات
تسخين سريع وذكي
جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال الجديد الذكي يسهّل عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. تقوم التقنية الذكية تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسخين سريع وذكي
جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال الجديد الذكي يسهّل عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. تقوم التقنية الذكية تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات
منتجات AVENT من Philips الذكية المزودة بتقنية متقدمة ذكية وسريعة الاستجابة - مصممة لجعل تغذية طفلك والعناية به غاية في السهولة.
اعمدي بكل بساطة إلى تحديد بضعة خيارات فتقوم التقنية الذكية باحتساب وقت التسخين الضروري لتسخين طعام طفلك كله بنعومة مطلقة.
يتم تسخين الطعام بالكامل من دون أطراف ساخنة. إن إيقاف التشغيل التلقائي يعني عدم وجود خطر حدوث فرط في الإحماء.
شاشة عرض رقمية سهلة الاستخدام تبقيك على اطلاع بسير عملية التسخين.
ملائم لتسخين الحليب وطعام الأطفال الموجود في البراد أو الثلاجة أو المحفوظ في حرارة الغرفة. يتناسب وقناني الرضاعة AVENT كافةً، وأكواب VIA ودوارق طعام الأطفال.
محرك
بلد المنشأ
المحتويات
SCF870/21
SCF145/06