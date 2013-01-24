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Philips AVENT

جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال

SCF260/22
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • تسخين سريع وذكي تسخين سريع وذكي تسخين سريع وذكي
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    Philips AVENT جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال

    SCF260/22
    التصنيف الإجمالي / 5

    تسخين سريع وذكي

    جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال الجديد الذكي يسهّل عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. تقوم التقنية الذكية تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال

    تسخين سريع وذكي

    جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال الجديد الذكي يسهّل عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. تقوم التقنية الذكية تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات

    تسخين سريع وذكي

    جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال الجديد الذكي يسهّل عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. تقوم التقنية الذكية تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات

    Philips AVENT جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال

    تسخين سريع وذكي

    جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال الجديد الذكي يسهّل عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. تقوم التقنية الذكية تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات

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      • 220-240 فولت
      التقنية الذكية- يستجيب بذكاء لتلبية حاجاتك

      التقنية الذكية- يستجيب بذكاء لتلبية حاجاتك

      منتجات AVENT من Philips الذكية المزودة بتقنية متقدمة ذكية وسريعة الاستجابة - مصممة لجعل تغذية طفلك والعناية به غاية في السهولة.

      خيارات تسخين متعددة وفائقة السرعة

      خيارات تسخين متعددة وفائقة السرعة

      اعمدي بكل بساطة إلى تحديد بضعة خيارات فتقوم التقنية الذكية باحتساب وقت التسخين الضروري لتسخين طعام طفلك كله بنعومة مطلقة.

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      يتم تسخين الطعام بالكامل من دون أطراف ساخنة. إن إيقاف التشغيل التلقائي يعني عدم وجود خطر حدوث فرط في الإحماء.

      تعلمك لدى جهوز الطعام

      شاشة عرض رقمية سهلة الاستخدام تبقيك على اطلاع بسير عملية التسخين.

      مثالي لأنواع الأطعمة كافةً.

      ملائم لتسخين الحليب وطعام الأطفال الموجود في البراد أو الثلاجة أو المحفوظ في حرارة الغرفة. يتناسب وقناني الرضاعة AVENT كافةً، وأكواب VIA ودوارق طعام الأطفال.

      المواصفات التقنية

      • محرك

        الفولتية
        220 - 240  فولت

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملليلتر/ 9 بوصات
        1  قطعة
        ملعقة الفطم
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