الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Philips AVENT

جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال

SCF255/42
AVENT
التصنيف الإجمالي / 5
AVENT
  • يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة
    -{discount-value}

    Philips AVENT جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال

    SCF255/42
    التصنيف الإجمالي / 5

    يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips AVENT جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال

    يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips AVENT جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال

    يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل baby-bottle-warmers

      يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة

      يقوم بالتسخين بنعومة في 4 دقائق

      • 220-240 فولت
      يتناسب وكل قناني الرضاعة AVENT، والأكواب السحرية ودوارق الطعام.

      يتناسب وكل قناني الرضاعة AVENT، والأكواب السحرية ودوارق الطعام.

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      ما من أطراف ساخنة لذا فهو آمن جداً لطفلك.

      سريع وسهل الاستخدام

      اعمدي بكل بساطة إلى إضافة الماء وتحديد إعداد. يقوم بتسخين 125 ملل/ 4 أونصات من الحليب بحرارة الغرفة في غضون 4 دقائق.

      المواصفات التقنية

      • محرك

        الفولتية
        220 - 240  فولت

      • الوزن والمقاييس

        الوزن
        570  غ
        المقاييس
        138 (ارتفاع)، 132 (عرض)، 144 (طول)  ملم

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال
        1  قطعة
        حاوية حليب الثدي (125 ملل/ 4 أونصات)
        1  قطعة
        ملعقة الفطم
        1  قطعة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند