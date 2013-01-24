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يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقوم بالتسخين بسرعة وسهولة
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
محرك
الوزن والمقاييس
بلد المنشأ
المحتويات
SCF870/21
SCF145/06