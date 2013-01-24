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Philips Avent

ضمادات ثدي

SCF254/61
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • راحة وثقة لأقصى حد راحة وثقة لأقصى حد راحة وثقة لأقصى حد
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    Philips Avent ضمادات ثدي

    SCF254/61
    التصنيف الإجمالي / 5

    راحة وثقة لأقصى حد

    تساعد ضمادات الثدي الأحادية الاستخدام من Philips Avent في دعم رحلتك في الرضاعة الطبيعية. فهي ستشعرك بالجفاف والراحة ليلاً نهارًا بفضل سطحها المخرّم وتصميمها الرفيع للغاية والفائق الامتصاص والمانع للتسرّب والذي يسمح بدخول الهواء. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent ضمادات ثدي

    راحة وثقة لأقصى حد

    تساعد ضمادات الثدي الأحادية الاستخدام من Philips Avent في دعم رحلتك في الرضاعة الطبيعية. فهي ستشعرك بالجفاف والراحة ليلاً نهارًا بفضل سطحها المخرّم وتصميمها الرفيع للغاية والفائق الامتصاص والمانع للتسرّب والذي يسمح بدخول الهواء. إكتشف كلّ المميزات

    راحة وثقة لأقصى حد

    تساعد ضمادات الثدي الأحادية الاستخدام من Philips Avent في دعم رحلتك في الرضاعة الطبيعية. فهي ستشعرك بالجفاف والراحة ليلاً نهارًا بفضل سطحها المخرّم وتصميمها الرفيع للغاية والفائق الامتصاص والمانع للتسرّب والذي يسمح بدخول الهواء. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent ضمادات ثدي

    راحة وثقة لأقصى حد

    تساعد ضمادات الثدي الأحادية الاستخدام من Philips Avent في دعم رحلتك في الرضاعة الطبيعية. فهي ستشعرك بالجفاف والراحة ليلاً نهارًا بفضل سطحها المخرّم وتصميمها الرفيع للغاية والفائق الامتصاص والمانع للتسرّب والذي يسمح بدخول الهواء. إكتشف كلّ المميزات

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      • ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة
      طبقة علوية مخرّمة

      طبقة علوية مخرّمة

      تتميّز الطبقة العلوية المخرّمة بملمس ناعم ومريح على البشرة.

      مادة تتميّز بامتصاص فائق وباطن بتصميم ثلاثي الطبقات

      مادة تتميّز بامتصاص فائق وباطن بتصميم ثلاثي الطبقات

      يتميّز الباطن بامتصاص فائق، ما يساعد في احتباس الرطوبة والحفاظ على البشرة جافة، ليلاً نهارًا.

      تم لفها بشكل فردي لتبقي نظيفة

      تم لفها بشكل فردي لتبقي نظيفة

      تم لفها بشكل فردي لتبقي نظيفة، مثالية للاستخدام أثناء التنقل.

      طبقة خارجية مانعة للتسرّب وتسمح بدخول الهواء

      طبقة خارجية مانعة للتسرّب وتسمح بدخول الهواء، للحفاظ على الثياب جافة مع شعور بدخول الهواء في الوقت نفسه.

      شريطان لاصقان للحفاظ على ثبات الضمادات في مكانها

      شريطان لاصقان للحفاظ على ثبات الضمادات في مكانها.

      متوسط سماكة يبلغ 2 مم

      تتميّز الضمادات بمتوسط سماكة يبلغ 2 مم وبشكل محدد، للمساعدة في إخفائها تحت الثياب.

      مصممة بالتعاون مع خبير

      مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • التصميم

        تصميم متعدد الطبقات
        نعم
        رفيع جداً
        نعم
        شكل بسيط ومخطّط
        نعم
        ملمس مخرّم
        نعم
        تم لفها بشكل فردي
        نعم
        شريطان لاصقان
        نعم

      • الأبعاد

        الأبعاد
        130‏x‏2 مم

      • المواد

        ضمادات ثدي
        الزغب اللبي، أقمشة غير منسوجة وبوليمر فائق الامتصاص

      • المحتويات

        ضمادات ثدي للاستعمال مرة واحدة
        60  قطعة

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