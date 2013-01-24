مصطلحات البحث
راحة وثقة لأقصى حد
تساعد ضمادات الثدي الأحادية الاستخدام من Philips Avent في دعم رحلتك في الرضاعة الطبيعية. فهي ستشعرك بالجفاف والراحة ليلاً نهارًا بفضل سطحها المخرّم وتصميمها الرفيع للغاية والفائق الامتصاص والمانع للتسرّب والذي يسمح بدخول الهواء. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة وثقة لأقصى حد
تساعد ضمادات الثدي الأحادية الاستخدام من Philips Avent في دعم رحلتك في الرضاعة الطبيعية. فهي ستشعرك بالجفاف والراحة ليلاً نهارًا بفضل سطحها المخرّم وتصميمها الرفيع للغاية والفائق الامتصاص والمانع للتسرّب والذي يسمح بدخول الهواء. إكتشف كلّ المميزات
راحة وثقة لأقصى حد
تساعد ضمادات الثدي الأحادية الاستخدام من Philips Avent في دعم رحلتك في الرضاعة الطبيعية. فهي ستشعرك بالجفاف والراحة ليلاً نهارًا بفضل سطحها المخرّم وتصميمها الرفيع للغاية والفائق الامتصاص والمانع للتسرّب والذي يسمح بدخول الهواء. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة وثقة لأقصى حد
تساعد ضمادات الثدي الأحادية الاستخدام من Philips Avent في دعم رحلتك في الرضاعة الطبيعية. فهي ستشعرك بالجفاف والراحة ليلاً نهارًا بفضل سطحها المخرّم وتصميمها الرفيع للغاية والفائق الامتصاص والمانع للتسرّب والذي يسمح بدخول الهواء. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز الطبقة العلوية المخرّمة بملمس ناعم ومريح على البشرة.
يتميّز الباطن بامتصاص فائق، ما يساعد في احتباس الرطوبة والحفاظ على البشرة جافة، ليلاً نهارًا.
تم لفها بشكل فردي لتبقي نظيفة، مثالية للاستخدام أثناء التنقل.
طبقة خارجية مانعة للتسرّب وتسمح بدخول الهواء، للحفاظ على الثياب جافة مع شعور بدخول الهواء في الوقت نفسه.
شريطان لاصقان للحفاظ على ثبات الضمادات في مكانها.
تتميّز الضمادات بمتوسط سماكة يبلغ 2 مم وبشكل محدد، للمساعدة في إخفائها تحت الثياب.
مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.
بلد المنشأ
التصميم
الأبعاد
المواد
المحتويات