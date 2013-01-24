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Philips Avent

ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة

SCF253/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • مريحة طوال الليل مريحة طوال الليل مريحة طوال الليل
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    Philips Avent ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة

    SCF253/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مريحة طوال الليل

    تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة SCF253/20 من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة

    مريحة طوال الليل

    تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة SCF253/20 من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم. إكتشف كلّ المميزات

    مريحة طوال الليل

    تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة SCF253/20 من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة

    مريحة طوال الليل

    تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة SCF253/20 من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم. إكتشف كلّ المميزات

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      حماية طوال الليل

      حماية طوال الليل

      تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل أعرض وقلب أسمك لمزيد من الامتصاص. وتتمتع بشرائط لاصقة مزدوجة لتثبيت الضمادة في مكانها.

      حاجز مانع للتسرب من كافة النواحي

      حاجز مانع للتسرب من كافة النواحي

      مصممة لتمنحك حماية قصوى عند الاستلقاء.

      فائقة الجفاف

      فائقة الجفاف

      تتميّز ضمادات الثدي من Philips Avent بطبقات متعددة لمستوى عالٍ من الامتصاص.

      شعور ناعم كالحرير

      شعور ناعم كالحرير

      فوطة علوية ناعمة كالحرير ومسامية، تحتوي على مواد طبيعية. تم اختبارها على البشرة.

      مصممة بالتعاون مع خبير خاص بالرضاعة الطبيعية

      مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.

      صحية

      تم لفها بشكل فردي لنظافة إضافية.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المواد

        ضمادات ثدي
        • تم اختبارها على البشرة
        • أدوات طبيعية

      • المحتويات

        ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة خلال النهار
        2  قطعة
        ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة خلال الليل
        20  قطعة

      • التصميم

        شكل بسيط ومخطّط
        نعم

      • الوظائف

        فائقة الجفاف
        • طبقات متعددة
        • علوية من جهة واحدة

      • المقاييس والوزن

        الأبعاد
        140x140x100  ملليمترًا

      • راحة قصوى

        مانعة للانزلاق
        شريط لاصق

      • شعور ناعم كالحرير

        فوطة علوية ناعمة كالحرير
        • مواد طبيعية ومسامية
        • تم اختبارها على البشرة

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