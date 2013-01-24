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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتمنحك حماية قصوى عند الاستلقاء.
تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل أعرض وقلب أسمك لمزيد من الامتصاص. وتتمتع بشرائط لاصقة مزدوجة لتثبيت الضمادة في مكانها.
فوطة علوية ناعمة كالحرير ومسامية، تحتوي على مواد طبيعية. تم اختبارها على البشرة.
تتميّز ضمادات الثدي من Philips Avent بطبقات متعددة لمستوى عالٍ من الامتصاص.
مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.
تم لفها بشكل فردي لنظافة إضافية.
بلد المنشأ
المواد
المحتويات
التصميم
الوظائف
المقاييس والوزن
راحة قصوى
شعور ناعم كالحرير