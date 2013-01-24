مصطلحات البحث
اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة
اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة
اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات
اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة
اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة
اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى. إكتشف كلّ المميزات
تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية إضافية. بفضل تقنية الوقاء التي نقدّمها يمكن للهّاية اتباع منحنيات وجه طفلك لملاءمة مريحة، مما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج بشرة طفلك.
يخفف الوقاء المستدير من الضغط على البشرة، لتهدئة طفلك بطريقة ناعمة على وجنتَيه.
لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.
تتميّز هذه اللّهاية بحلمة من السيليكون ناعمة كالحرير وغير ملساء لتوفير الراحة لطفلك وتهدئته.
تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.
يمكن استخدام حقيبة السفر للهّاية ultra soft كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.
المحتويات
الملحقات المضمّنة
أمان
صحي