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تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين
عضّاضة Avent من Philips مصممة للمساعدة في تهدئة ألم التسنين. يمكن تبريد العضّاضة في البراد، مما يزيد من تأثيرها المهدئ لألم اللثة الذي يشكو منه طفلك الصغير أثناء مرحلة التسنين إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين
عضّاضة Avent من Philips مصممة للمساعدة في تهدئة ألم التسنين. يمكن تبريد العضّاضة في البراد، مما يزيد من تأثيرها المهدئ لألم اللثة الذي يشكو منه طفلك الصغير أثناء مرحلة التسنين إكتشف كلّ المميزات
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